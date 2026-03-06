Publicidad

Buscan a Conny en Bogotá, perrita perdida que está en tratamiento y con cuidados especiales

Conny es una perrita criolla de siete años que requiere cuidados especiales por un tratamiento hepático. La mascota se perdió el pasado 24 de febrero y su familia pide ayuda para encontrarla.

06 de marzo de 2026 - 09:41 p. m.
Conny es una perrita mediana y de pelaje tricolor (café, amarillo y negro).
Foto: Cortesía
Una familia en Bogotá busca desesperadamente a Conny, una perrita criolla de siete años que se perdió el pasado 24 de febrero de 2026, alrededor de las 10:00 a. m., en el sector de la calle 161 con carrera 18, en el norte de la capital. Según aseguran sus cuidadores, es primordial que la canina regrese a casa, pues tiene un estado de salud que requiere cuidados especiales.

Conny es una perrita mediana y tricolor (café, amarillo y negro). Al momento de su desaparición llevaba un saco rosado, una pañoleta de flores y una pañaleta rosada. Aunque tiene microchip, no portaba placa ni collar cuando se extravió.

Su caso es especialmente delicado porque se encuentra en tratamiento hepático y tiene una cita de control veterinario programada para el próximo 10 de marzo, por lo que su pronta aparición es fundamental para garantizar la continuidad de su atención médica. Además, debido a su condición, solo consume una alimentación especial recomendada por su veterinario.

La familia también explica que Conny suele ser temerosa con las personas, por lo que podría mostrarse esquiva si alguien intenta acercarse.

En las últimas horas surgió una pista sobre su posible paradero. Según relataron sus tutores, una persona envió una fotografía en la que, aseguran, aparece la perrita debajo del puente de la calle 183 con Autopista Norte. Esta información renovó la esperanza de encontrarla pronto y ha intensificado la búsqueda en esa zona.

Para su familia, Conny no solo es una mascota, sino también un apoyo emocional para todos, por lo que su ausencia ha sido especialmente difícil.

Por ello, hacen un llamado solidario a la comunidad para que, en caso de haberla visto o tener información sobre su paradero, se comuniquen de inmediato a los números 310 338 8715, 311 857 1133 o 300 271 1998.

Cualquier dato puede ser clave para que Conny regrese a casa y continúe con el tratamiento que necesita.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

