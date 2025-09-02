Toast, el perro que “se queda dormido” cuando está muy feliz

Toast nació en octubre de 2022 y fue abandonado por su criador cuando apenas tenía cinco semanas. Foto: Instagram @toastthenarcoleptic

Con apenas unos segundos de juego o una caricia demasiado efusiva, Toast, un perro de raza goldendoodle, puede desplomarse en el suelo como si se apagara por completo. Lo que parece un desmayo repentino es, en realidad, un episodio de narcolepsia con cataplejía, un trastorno neurológico raro y crónico que ha convertido a este perro en una inesperada estrella de TikTok.

Desde su cuenta @toastthenarcolepticdoodl, millones de usuarios han conocido la historia de este peludo que, lejos de inspirar lástima, ha tocado corazones por su valentía, ternura y capacidad de adaptación.

Toast nació en octubre de 2022 y fue abandonado por su criador cuando apenas tenía cinco semanas. El diagnóstico inicial no existía, se pensó incluso en la eutanasia. Pero el personal del Midwest Animal Hospital, ubicado en Illinois, Estados Unidos, decidió intervenir y gracias a la organización PAWS Tinley Park, se le brindó una segunda oportunidad a través de un hogar de acogida.

Al principio, sus colapsos repentinos fueron confundidos con convulsiones. Pero a diferencia de las crisis epilépticas, Toast se levantaba segundos después como si nada hubiera ocurrido. Fue entonces cuando se iniciaron estudios más especializados con apoyo de instituciones como la Universidad de Purdue y la Universidad de California en Davis, que permitieron llegar a un diagnóstico definitivo: narcolepsia severa con cataplejía.

Este trastorno, que no representa dolor para el animal, provoca episodios de sueño repentino y pérdida momentánea del control muscular, desencadenados por emociones intensas como alegría o ansiedad. Aunque dura apenas unos segundos o minutos, puede afectar la movilidad y calidad de vida del perro si no se maneja adecuadamente.

Toast encontró un hogar definitivo el 1 de abril de 2023. Una familia que ya convivía con otros animales rescatados, incluidos tres perros y cuatro gatos, decidió adoptarlo a pesar de su condición.

Desde entonces, este goldendoodle ha recibido cuidados médicos continuos. Actualmente, toma una dosis controlada de un medicamento que ayuda a reducir la frecuencia de los episodios narcolépticos. Aunque no existe cura para su enfermedad, el tratamiento ha mejorado significativamente su calidad de vida. Sus cuidadores siguen en contacto con neurólogos veterinarios para evaluar nuevas terapias.

Una de las mayores urgencias actuales para Toast es iniciar terapia física semanal. Su poca actividad física ha comenzado a afectar sus músculos y articulaciones. Con 33 kilogramos de peso, necesita fortalecer su cuerpo para evitar complicaciones a futuro, especialmente en las patas traseras.

Su vida diaria, sin embargo, está llena de cariño y comprensión. Laney, una perra mastín de cuatro años que también fue adoptada, se ha convertido en su compañera inseparable. Los videos de ambos jugando han enternecido a miles de usuarios en redes sociales.

Según VCA Animal Hospitals, la narcolepsia es un trastorno poco frecuente en perros, sobre todo en los más jóvenes, y puede tener origen genético o ser consecuencia de enfermedades adquiridas como el moquillo canino. Aunque sus síntomas pueden parecerse a los de otras enfermedades como epilepsia o diabetes, no representa un riesgo mortal ni causa dolor. Aun así, requiere atención médica continua y un entorno controlado.

La historia de Toast ha servido no solo para crear conciencia sobre las enfermedades neurológicas en animales, sino también para destacar el poder de la compasión, la medicina veterinaria y la adopción responsable.

