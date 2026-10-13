Buscan hogar para Lucca, perro que fue abandonado y permanece amarrado en Barranquilla

De acuerdo con el relato de quienes están pendientes de su situación, Lucca tenía una familia que lo cuidaba, pero, de un momento a otro, sus antiguos…

Lucca tiene aproximadamente dos años y necesita una familia que le brinde el cuidado y el cariño que merece. El perro fue abandonado en Barranquilla, donde, según el testimonio de personas que buscan ayudarlo, permanece amarrado en condiciones inadecuadas, expuesto al calor y la humedad. Ahora, varias mujeres unen esfuerzos para encontrarle un hogar y evitar que vuelva a ser rechazado.

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De acuerdo con el relato de quienes están pendientes de su situación, Lucca tenía una familia que lo cuidaba, pero, de un momento a otro, sus antiguos responsables lo dejaron amarrado. Desde entonces, el perro ha mostrado señales de tristeza, especialmente cuando ve pasar a sus antiguos tutores. "Llora y está muy triste", cuentan.

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Mientras encuentra un hogar definitivo, unas mujeres de la ciudad se encargan de llevarle comida y agua. Sin embargo, son conscientes de que estas ayudas no reemplazan la necesidad de ofrecerle un espacio seguro, protección frente a las condiciones climáticas y una familia que asuma responsablemente su cuidado.

Quienes lo conocen lo describen como un perro tierno y noble. Cuando alguien se acerca, Lucca se aproxima para dar muestras de afecto, una actitud que mantiene la esperanza de encontrar personas dispuestas a recibirlo y darle una nueva oportunidad.

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La búsqueda de ayuda también responde a las limitaciones de quienes hoy lo acompañan. Según explicaron, las mujeres que se han unido para apoyarlo ya tienen varios animales bajo su cuidado: unas tienen cinco perros, cuatro de ellos adoptados de la calle, mientras que otra tiene cuatro. A pesar de ello, están haciendo lo posible para que Lucca no tenga que continuar amarrado y expuesto a condiciones adversas.

La prioridad es encontrarle una familia que pueda brindarle atención, bienestar y estabilidad. La adopción debe ser un compromiso a largo plazo, por lo que se busca un hogar que esté preparado para asumir sus necesidades y no lo exponga a otro abandono.

Las personas interesadas en brindarle un hogar a Lucca pueden comunicarse con Melissa Muñoz al número 301 552 8121.

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El abandono animal también es maltrato

Dejar a un perro a su suerte o mantenerlo amarrado en condiciones inadecuadas puede comprometer su bienestar físico y emocional, especialmente cuando permanece expuesto al calor, la humedad y la falta de un entorno seguro.

Tener un animal de compañía implica asumir responsabilidades durante toda su vida, entre ellas garantizarle alimento, agua, refugio, atención veterinaria y condiciones adecuadas para su bienestar. Si una familia ya no puede hacerse cargo de él, debe buscar alternativas responsables, como una adopción segura, en lugar de dejarlo desprotegido.

La historia de Lucca también demuestra la importancia de la solidaridad ciudadana, pues las personas que le llevan comida y agua buscan que pueda salir de esa situación. Sin embargo, la ayuda inmediata no sustituye la necesidad de que encuentre un hogar estable, donde reciba el respeto y el cuidado que merece.

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