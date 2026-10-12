La historia de esta canina fue dada a conocer por el propio sistema de transporte a través de sus redes sociales. "Hoy tenemos una #TransMiHistoria que habla de cariño, compañía y de esos seres que, sin planearlo, terminan convirtiéndose en parte de la familia….

Hace más de tres meses, una perrita sin hogar llegó al Portal Usme de TransMilenio, en Bogotá, y sin proponérselo terminó convirtiéndose en una integrante más de la vida cotidiana de quienes trabajan allí. Su nombre es Canela y ahora es conocida con cariño como “la dueña del portal”.

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Canela, la perrita que llegó al Portal Usme y se convirtió en la “dueña” del lugar

La historia de esta canina fue dada a conocer por el propio sistema de transporte a través de sus redes sociales. "Hoy tenemos una #TransMiHistoria que habla de cariño, compañía y de esos seres que, sin planearlo, terminan convirtiéndose en parte de la familia. Ella es Canela, una perrita que llegó hace más de tres meses al Portal Usme", contó TransMilenio en su cuenta de Instagram.

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Desde entonces, Canela recorre diariamente las instalaciones del Portal Usme. Allí encontró un lugar para descansar, además de personas que se encargan de darle comida, agua y, sobre todo, afecto. Según la entidad, la perrita cuenta con sus vacunas al día, está esterilizada y mantiene una buena relación con los demás perros que también frecuentan este espacio.

Entre todas las personas que ha conocido en el portal, hay una con quien estableció un vínculo particularmente especial: Rosa, una de las guardas de seguridad del Sistema. La relación entre ambas se convirtió en una muestra del lazo que pueden construir los animales con quienes les brindan cuidado y compañía durante su día a día.

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"Canela ya no solo recorre el Portal Usme: también hace parte de la historia de quienes todos los días la reciben con cariño", concluyó TransMilenio.

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Animales de compañía también pueden viajar en TransMilenio

La historia de Canela ocurre en un sistema en el que los animales de compañía también tienen permitido viajar junto a sus responsables. TransMilenio señala que los perros y los gatos son bienvenidos en los buses zonales, troncales y en TransMiCable, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el Manual de la Comunidad Usuaria.

Con el apoyo del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), TransMilenio promueve la tenencia responsable y segura de los animales de compañía en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. Las disposiciones contemplan aspectos relacionados con la seguridad, el manejo y el bienestar tanto de los animales como de los demás usuarios.

Los perros de razas medianas y grandes deben ingresar con collar y permanecer sujetos por sus responsables. Durante el recorrido deben mantenerse en el piso y no pueden ocupar las sillas, incluso cuando se transporten en un guacal.

En el caso de los animales lazarillos, pueden ingresar sin bozal, siempre que estén debidamente identificados. Por su parte, los perros considerados de manejo especial deben ser transportados por una persona mayor de edad y permanecer durante todo el viaje con collar y bozal.

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Entre las recomendaciones también está no alimentar a los animales dentro del Sistema. Tampoco está permitido transportar recipientes con alimentos sólidos o líquidos dentro del contenedor o guacal.

Por razones de seguridad, cada usuario puede transportar únicamente un animal de compañía a la vez, independientemente de si lo lleva con collar o dentro de un contenedor o guacal. Además, las personas que viajen con animales deben portar el carné de vacunación vigente y presentarlo cuando una autoridad se lo solicite.

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