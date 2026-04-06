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Cachorro fue abandonado en aeropuerto, ya que no tenía los permisos necesarios para volar

Su dueño, de 42 años, inicialmente aseguró que el perro había sido abandonado por un conductor de transporte, pero más tarde admitió que era suyo.

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06 de abril de 2026 - 08:27 p. m.
Tras el rescate, el cachorro fue ubicado en un hogar de acogida, donde permanece bajo cuidado mientras avanza el proceso legal.
Tras el rescate, el cachorro fue ubicado en un hogar de acogida, donde permanece bajo cuidado mientras avanza el proceso legal.
Foto: Allegheny County Police Department/Facebook
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Un labrador cachorro fue rescatado tras ser abandonado en el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh, en Pensilvania, en un hecho que ha generado indignación y ha llevado a las autoridades a reiterar que el abandono de mascotas constituye un delito.

El hallazgo ocurrió el pasado 20 de marzo hacia las 5:00 de la tarde, cuando un ciudadano alertó a la policía sobre la presencia del animal en la zona de salidas. Los agentes acudieron de inmediato, aseguraron al cachorro y le brindaron atención. Según informaron, el perro se encontraba en buen estado de salud, además de mostrarse tranquilo y sociable.

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Posteriormente, el animal fue trasladado a una estación policial y puesto bajo resguardo temporal. Gracias a una investigación rápida, las autoridades lograron identificar al propietario ese mismo día.

El hombre, de 42 años, inicialmente aseguró que el perro había sido abandonado por un conductor de transporte, pero más tarde admitió que era suyo y que no podía viajar con él. El individuo ahora enfrenta cargos por crueldad y abandono animal, y deberá comparecer ante la justicia el próximo 27 de abril.

Tras el rescate, el cachorro fue ubicado en un hogar de acogida, donde permanece bajo cuidado mientras avanza el proceso legal. Por el momento, no está disponible para adopción.

Las autoridades señalaron que, aunque este tipo de casos no es frecuente, sí se han registrado incidentes similares en el pasado. En ese sentido, reiteraron el llamado a los ciudadanos a asumir la responsabilidad sobre sus mascotas y a recurrir a alternativas legales en caso de no poder viajar con ellas.

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