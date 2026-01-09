Cachorro que iba a ser sacrificado por ser ciego encontró una familia: esta es la historia

Los videos no solo visibilizaron las consecuencias de la cría irresponsable, sino que también fomentaron la adopción y crearon una comunidad de personas con mascotas que enfrentan condiciones similares. Foto: @olliethedapple

Un criador de perros estuvo a punto de sacrificar a un cachorro al descubrir que era ciego, una decisión que finalmente no se concretó gracias a la intervención de una organización de rescate y al compromiso de una familia del sur de Florida.

Ollie, un dachshund de aproximadamente nueve meses, fue rescatado luego de que se conociera que su criador en Alabama planeaba practicarle la eutanasia debido a su ceguera.

El cachorro es producto de una cría poco ética entre dos perros portadores del gen merle, una combinación que aumenta considerablemente el riesgo de problemas de visión y audición, según advierten organizaciones especializadas en el rescate de esta raza.

Tras ser trasladado al sur de Florida, Ollie fue acogido por Morgan, quien se había postulado como hogar temporal para perros rescatados, sin importar su edad o condición de salud. Desde el primer encuentro, Morgan supo que el cachorro formaría parte de su familia, a pesar de los desafíos que implicaría su cuidado.

Un veterinario diagnosticó a Ollie con glaucoma en el ojo derecho, el cual probablemente deberá ser extirpado, además de otras afecciones que afectan su ojo izquierdo.

No obstante, su discapacidad no ha sido un impedimento para adaptarse a su nuevo hogar. Gracias al desarrollo de otros sentidos, como el oído y el olfato, el perro ha aprendido a desplazarse con autonomía y a llevar una vida activa.

Con el objetivo de generar conciencia, Morgan comenzó a compartir la historia de Ollie en redes sociales, especialmente en TikTok. Los videos no solo visibilizaron las consecuencias de la cría irresponsable, sino que también fomentaron la adopción y crearon una comunidad de personas con mascotas que enfrentan condiciones similares.

La historia de Ollie se ha convertido en un mensaje de reflexión sobre la importancia de la cría responsable y el valor de la adopción. Lo que alguna vez parecía un destino marcado por una muerte prematura, hoy es un ejemplo de resiliencia y de segundas oportunidades para los animales rescatados.

