La divertida razón por la que un perro despertó a su dueña a altas horas de la noche (video)

Una dueña de un perro vivió una inesperada situación durante la madrugada cuando salió al patio de su casa a la 1:00 a. m., convencida de que su mascota necesitaba una rápida salida al baño.

Sin embargo, el animal tenía otros planes: en lugar de dirigirse al césped, se acomodó tranquilamente en su silla columpio favorita, dejando a su propietaria esperando en el frío.

El curioso momento fue captado por una cámara de seguridad Nest y posteriormente compartido en TikTok por la dueña del perro, identificada como @kate.lyn..

En el video se observa el patio trasero tenuemente iluminado, mientras Milo, el protagonista de la escena, sale primero de la casa y se dirige directamente a la silla. Allí se sube, se sienta con total calma y mira a su dueña como si la situación fuera completamente normal.

El clip incluye un texto sobreimpreso que explica el contexto: el perro despertó a su dueña a la 1:00 a. m. solo para sentarse en su lugar preferido, pese a que la temperatura exterior rondaba los 27 grados. Fuera de cámara, la mujer le pregunta en tono de broma si ha perdido la cabeza, antes de finalmente hacerlo regresar al interior de la vivienda.

Publicada el 5 de diciembre, la grabación se viralizó rápidamente. Hasta la fecha acumula más de 584 mil reproducciones y supera los 106 mil “me gusta”, además de cientos de comentarios de usuarios que reaccionaron con humor y empatía, compartiendo experiencias similares con sus propias mascotas.

Entre las respuestas, varios espectadores señalaron que sus perros también los despiertan en la madrugada por motivos que poco tienen que ver con salir al baño, desde simplemente quedarse oliendo el aire hasta acompañarlos a la cocina por agua o comida.

Aunque la salida nocturna no fue lo que la dueña de Milo esperaba, el episodio terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que despertó risas y complicidad entre amantes de los animales en redes sociales.

