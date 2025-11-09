Chewie sobrevivió siete días solo en el desierto después de un fuerte accidente

Escucha este artículo
Un pequeño dachshund llamado Chewie logró sobrevivir siete días en la naturaleza después de caer de un automóvil en movimiento, durante un accidente en una autopista interestatal.
El pasado 24 de octubre, Amanda Lohr, de 33 años, viajaba junto a su novio desde Kokomo, Indiana, hacia Portland, Oregón, en un Buick Century 2005, acompañados por sus mascotas: el perro Chewie y el gato Newt. A la altura de Rawlins (Wyoming, Estados Unidos), su vehículo fue impactado por un camión semirremolque, provocando que diera varias vueltas antes de caer en una zanja.
Lohr sufrió heridas leves y fue atendida en un hospital cercano, mientras que su pareja resultó con una fractura de cuello y debió ser trasladado en helicóptero a la ciudad de Casper, donde permaneció internado durante más de una semana.
El gato Newt falleció en el siniestro, y se creyó que Chewie también había muerto, al haber sido expulsado del automóvil durante el impacto. Sin embargo, una semana después, Lohr recibió una llamada inesperada: su perro había sobrevivido.
El hallazgo fue posible gracias a la solidaridad de varios desconocidos. Kenny Coomes, un conductor de FedEx, avistó primero al pequeño dachshund a un costado de la autopista y trató de capturarlo sin éxito, dejando luego una trampa con comida y una manta.
Días más tarde, Scott y Kodi Allred, una pareja que viajaba hacia Colorado, divisaron al mismo perro cerca de Elk Mountain. Tras una breve persecución, lograron rescatarlo y lo trasladaron a un refugio de animales en Laramie.
Allí, el personal escaneó su microchip y confirmó que se trataba de Chewie, la mascota de Lohr. La noticia fue recibida con gran emoción por su dueña, quien expresó en redes sociales:
“Esto es un milagro. Ese cachorro es mi mejor amigo y no puedo esperar para tenerlo de nuevo conmigo”.
Finalmente, gracias a la colaboración de Coomes y otros empleados de FedEx, Chewie fue transportado de regreso a su hogar, poniendo fin a una historia que muchos califican como un verdadero milagro en medio del desierto de Wyoming.
