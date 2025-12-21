Logo El Espectador
La Red Zoocial
Perros

Chispita, la perrita de tres patas atropellada en Bogotá que tuvo un final feliz

Tras pasar por la Unidad de Cuidado Animal del IDPYBA, esta cachorra se destacó por su energía y carácter afectuoso, pese a las secuelas de un accidente. Esta es su historia.

21 de diciembre de 2025 - 02:00 p. m.
Chispita superó un atropellamiento y ahora empieza una nueva vida junto a su familia adoptiva.
Foto: @colitaspeludas
Chispita es un perrita de tres patas que llegó a la Unidad de Cuidado Animal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) tras ser víctima de un atropellamiento en Bogotá. Con apenas siete u ocho meses de edad, esta cachorra, de tamaño mediano, se destacó rápidamente por su energía, su carácter afectuoso y su capacidad de adaptación: pese a no tener una pata, su movilidad y alegría no se vieron limitadas.

La historia de Chispita se difundió inicialmente en redes sociales, donde el IDPYBA recordó que en la Unidad de Cuidado Animal hay más de 400 perros y gatos rescatados, entre ellos Chispita, quien pronto se convirtió en una de las más queridas.

Vínculos relacionados

Perros de la calle también tendrán cena de Navidad: fundación busca completar mil platos
Buscan a Arcángel, perro de pasado difícil que se perdió en el Día de Velitas por la pólvora
Abandono de mascotas: el 40 % de animales regalados en Navidad terminan en la calle

Días después, el Instituto confirmó la noticia que muchos esperaban: Chispita fue adoptada. Según la entidad, la cachorra conquistó a su nueva familia con su alegría, su energía y esa “chispa” que le da nombre. El anuncio se hizo en el marco de una jornada de adopción, con el apoyo de aliados privados, como parte de las estrategias para promover la adopción responsable en la ciudad.

Además de celebrar este final feliz, el IDPYBA aprovechó el caso para insistir en la importancia de considerar la adopción de animales con historias de maltrato, abandono o discapacidad. De acuerdo con la entidad, estos perros y gatos suelen enfrentar mayores obstáculos para encontrar hogar, pese a que su calidad de vida puede ser óptima con cuidados básicos y acompañamiento responsable.

Desde el Instituto reiteraron que historias como la de Chispita reflejan el impacto de las campañas de sensibilización y del trabajo conjunto con aliados y ciudadanía. La entidad invitó a las personas interesadas en adoptar a acercarse a la Unidad de Cuidado Animal o a informarse a través de sus canales oficiales. Cada adopción no solo transforma la vida de un animal, sino que también libera un cupo para seguir rescatando a otros que lo necesitan.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

