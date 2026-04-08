Chloe fue abandonada y su nueva familia le envía mensaje a sus antiguos dueños

Hoy, Chloe tiene tres años, está completamente entrenada y cumple funciones como perro de servicio. Foto: @chloe_the_service_dog

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Una perrita que llegó aterrorizada a un refugio ha logrado una notable recuperación tras ser adoptada, convirtiéndose incluso en animal de servicio, según relató su actual familia.

Claudia y su esposo Eric adoptaron a Chloe hace poco más de un año, luego de conocer su historia en un refugio. La peluda provenía de un hogar descrito como cariñoso, pero sus anteriores dueños tuvieron que entregarla debido a restricciones de vivienda que les impedían seguir teniéndola.

El primer encuentro evidenció el estado emocional del animal. Chloe temblaba, se negaba a caminar y tuvo que ser cargada para entrar a la sala, incluso recibió medicación para calmarse. A pesar de ello, la pareja decidió adoptarla.

Ya en su nuevo hogar, la familia notó que la perrita no estaba acostumbrada a distintos entornos ni estímulos cotidianos, lo que le generaba ansiedad ante ruidos, lugares nuevos e incluso situaciones simples. Sin embargo, también identificaron en ella una disposición para aprender.

Gracias a un entrenamiento basado en recompensas, Chloe mostró avances rápidos. Con el tiempo, fue ganando confianza y adaptándose a su entorno, en un proceso que coincide con la conocida regla del 3-3-3 en perros adoptados, un periodo inicial de adaptación que puede tomar hasta tres meses.

Actualmente, Chloe, de tres años, está completamente entrenada y cumple funciones como perro de servicio. Además, acompaña a sus dueños en la mayoría de sus actividades diarias, lo que ha reforzado su seguridad y bienestar.

La familia asegura que no juzga a los anteriores dueños, pero desea transmitirles un mensaje claro, la perrita ahora está a salvo, es querida y lleva una vida plena.

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