Luna sufrió fractura de cráneo e iba a ser sacrificada: esta es su historia con final feliz

Una perrita rescatada que sufrió graves lesiones cuando era apenas una cachorra logró recuperarse y hoy lleva una vida plena gracias al cuidado y la dedicación de su adoptante.
Luna, una mezcla de pitbull, llegó a un refugio con tan solo siete semanas de vida, presentando fractura de cráneo, mandíbula rota y daños severos en la nariz. Debido a la gravedad de su estado, se contemplaba la posibilidad de practicarle la eutanasia, ya que requería tratamientos complejos y prolongados.
Su historia dio un giro cuando Mary Pryor, cofundadora de una organización de rescate animal en California, conoció su caso y decidió intervenir. Aunque el pronóstico inicial era incierto, Pryor asumió su cuidado con el objetivo de estabilizarla y encontrarle un hogar definitivo.
Las secuelas de sus lesiones han implicado cuidados especiales. Luna tiene dificultades para masticar, no puede consumir alimentos duros y requiere limpiezas dentales frecuentes. Además, presenta problemas respiratorios recurrentes debido a daños en la cavidad nasal, lo que la hace vulnerable a infecciones y al calor.
Inicialmente acogida de manera temporal, Luna terminó siendo adoptada por Pryor, quien desarrolló un fuerte vínculo con el animal.
Durante sus primeros meses, la peluda necesitó atención veterinaria constante y un proceso de recuperación controlado, lo que incluyó aislamiento parcial mientras completaba su esquema de vacunación.
Con el tiempo, su estado mejoró notablemente. Luna no solo ganó fuerza, sino también confianza, mostrando una personalidad activa y afectuosa. Ha convivido con otros perros en condiciones delicadas, lo que ha reforzado su carácter paciente y dócil.
Actualmente, tras varios años desde su rescate, Luna es considerada un miembro fundamental de su familia . A pesar de sus limitaciones físicas, mantiene una vida activa y se encuentra en proceso de entrenamiento.
La historia de Luna ha sido compartida en redes sociales con el propósito de promover la adopción y visibilizar la importancia de brindar segundas oportunidades a animales en condiciones críticas.
Su caso se ha convertido en un ejemplo de resiliencia y del impacto positivo que puede generar el compromiso humano en la vida de animales rescatados.
