¿Cómo evitar que un perro me muerda? Consejos y recomendaciones

Los perros son animales adorables, tanto, que si en algún momento tienen un cambio repentino en su comportamiento y se tornan agresivos, las personas suelen asustarse y huir.

Ante una situación como esta, lo primero que debe saber es que es importante conocer el lenguaje de los perros para que no tenga ninguna dificultad con ellos como un gruñido, el marcaje o un mordisco.

Adicional a lo anterior, usted debe tener en cuenta que, normalmente, los perros muerden a animales o a personas que le son extrañas y con quienes no han socializado previamente. No obstante, también pueden agredir a otro miembro del núcleo familiar, por ejemplo a otro can, a un niño o incluso a su propio dueño.

“Esto generalmente ocurre por problemas de socialización o episodios de miedo o ansiedad que no fueron trabajados desde que el perro era un cachorro” indica Camilo Arévalo, experto en comportamiento canino, quien, además, explica qué es muy importante conocer las razones principales por las que un perro muerde.

De acuerdo con Experto Animal, los perros pueden morder por distintas razones, entre ellas, cuando una persona intenta quitarle algo “la protección de recursos es la principal razón por la que algunos perros se muestran agresivos, gruñen e incluso muerden cuando alguien les quita algo de la boca o intenta hacerlo. Este comportamiento aparece cuando considera que un recurso es muy valioso, entonces, puede recurrir a la agresión para protegerlo” se lee en el portal.

Incluso, esto puede darse tanto con objetos, con juguetes, pelotas, huesos, como con personas. Por ejemplo, un perro puede actuar de forma agresiva cuando alguien intenta acercarse a su tutor o bien cuando otro perro se acerca mientras está jugando con su juguete.

Otra de las razones por las que los perros muerden está relacionada con la ansiedad y el estrés. “Al regañar a un perro no solo estamos debilitando el vínculo con sus tutores y exponiéndole a padecer miedo, estrés y ansiedad, sino que además le estamos comunicando que avisar es malo, por ello, puede dejar de gruñir y empezar a morder”, explica Eduarda Piamore, experta en psicología y adiestramiento canino.

Un perro con algún tipo de dolor también puede llegar a morder. Por eso es importante que, si usted ve signos de dolor en él, lo lleve con el especialista para que pueda tratarle de forma adecuada.

Si se trata de su perro, puede evitar que este lo muerda invirtiendo en su educación temprana a través del adiestramiento. Mientras su perro todavía sea un cachorro, necesitará enseñarle a soltar objetos, ofreciéndole siempre un premio a cambio de su decisión de compartir sus recursos con usted y con otros individuos de su entorno, indica el portal Experto Animal.

También es importante una correcta socialización del cachorro para enseñarle a relacionarse de forma positiva con otros individuos (personas y animales), con su entorno, los objetos y estímulos que lo componen.

Pero si se trata de un perro callejero, lo mejor es prestar atención a las señales que da el animal y evitar el contacto visual para no desafiarlo. “Hay que identificar las señales que el perro da, como orejas hacia atrás, relamido, cuerpo encorvado, eso se llama defensa pasiva”, indica Arévalo.

De acuerdo con el experto, si el humano no acata estas señales, el camino puede pasar a una defensa activa y tener alguna reacción agresiva, como morder.

