Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

¿Cómo muere un perro por la vejez?

La vejez en los perros trae diferentes cambios; detectarlos a tiempo garantiza que vivan sus últimos años con dignidad, comodidad y afecto.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
05 de octubre de 2025 - 12:00 p. m.
Las mascotas sénior tienen mucho amor por dar. No las abandone.
Las mascotas sénior tienen mucho amor por dar. No las abandone.
Foto: Unsplash
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Acompañar a un perro en su última etapa de vida es una experiencia única y profundamente emotiva, porque representa la prueba del amor y la compañía que se ha compartido durante tantos años. Comprender los signos que indican que un perro está envejeciendo y acercándose al final de su vida permite ofrecerle el cuidado adecuado, asegurando su comodidad y bienestar hasta el último momento.

Según el Acton Animal Hospital, uno de los cambios más evidentes es la transformación en su comportamiento y personalidad. “Un perro que se está muriendo de vejez puede volverse más irritable o retraído”, explican. Es común que los perros mayores muestren menos interés en actividades que antes disfrutaban, como jugar a buscar la pelota, pasear o interactuar con otros miembros de la familia. Estos cambios pueden ser sutiles al inicio, pero suelen hacerse más notorios con el tiempo.

Vínculos relacionados

El sufrimiento de una iguana y tres tortugas luego de vivir 25 años como mascotas
Talleres, cine y adopciones: así se vivirá el Día de los Animales en Bogotá
Kanais tenía una familia, pero la abandonaron cuando enfermó: ahora busca ayuda

El aumento del sueño y la pérdida del apetito también son señales frecuentes. El hospital indica que “la pérdida de peso puede deberse a atrofia muscular, disminución del apetito o cambios metabólicos asociados con el envejecimiento”. Esta disminución de la energía y del interés en la comida refleja que su organismo está ralentizando sus funciones vitales, por lo que es importante monitorear su nutrición y ofrecer alimentos fáciles de digerir y apetitosos.

Otros signos incluyen problemas digestivos como vómitos, diarrea o estreñimiento, así como dificultades respiratorias, incluyendo tos, sibilancias o dificultad para respirar. La incontinencia también es habitual en perros mayores y puede indicar un deterioro progresivo de sus funciones corporales.

Frente a estas señales, se recomienda buscar atención veterinaria especializada. Un profesional puede realizar un examen exhaustivo y ofrecer recomendaciones para controlar síntomas, aliviar molestias y asegurar que el perro viva sus últimos días con dignidad y sin dolor.

Más allá de los síntomas físicos, acompañar a un perro en esta etapa implica ofrecer paciencia, afecto y presencia constante. Pequeños gestos, como mantenerlo cómodo, proporcionarle su cama favorita, paseos cortos adaptados a su energía y tiempo para abrazos y caricias, contribuyen a su bienestar emocional y es la mejor forma de agradecer todo lo que ese peludito le ha brindado.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perro

Perro sénior

Cómo cuidar a un perro mayor

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.