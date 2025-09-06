¿Cómo puedo saber si mi perro está sufriendo por la vejez?

Las mascotas sénior tienen mucho amor por dar. No las abandone. Foto: Unsplash

Tener un perro mayor en casa es aprender a amar la paciencia y la incondicionalidad. Con el paso del tiempo, su energía cambia, su rutina se modifica y también sus condiciones de salud. En esta etapa, es fundamental estar atentos a su bienestar para prevenir enfermedades, malestares o dolencias que puedan incomodarlo o provocarles sufrimiento.

Para Praxia Clínica Veterinaria, uno de los signos más claros de incomodidad en un perro es el jadeo excesivo. Aunque los canes jadean de forma natural cuando hace calor o tras ejercicio, un jadeo intenso puede indicar que algo no va bien, que está sufriendo estrés, miedo o dolor.

Otra señal de alerta es la falta de apetito. “Esta es una de las reacciones primarias del organismo cuando está experimentando dolor o alguna enfermedad”, explican los expertos. La pérdida de interés por la comida puede indicar una dolencia que dificulta incluso que llegue al plato, y debe ser atendida de inmediato por un veterinario.

Los cambios de comportamiento, como el aislamiento o la agresividad, también son signos importantes. Si un perro que normalmente era cariñoso deja de buscar contacto, puede estar experimentando malestar o dolor y esta puede ser su forma de decir que algo le duele y que prefiere no ser tocado.

El igual que el jadeo, el lamerse, es otro comportamiento natural que puede ser un signo de alerta cuando es excesivo. Algunos perros mayores se lamen con la intención de calmar o limpiar una herida, aunque esta sea interna, como un mecanismo para aliviar dolor o malestar.

La vocalización excesiva también puede alertar sobre problemas de salud. Los perros pueden ladrar, gemir o llorar más de lo habitual cuando sienten dolor, incomodidad o ansiedad. Este comportamiento es una manera de comunicar que algo no está bien y no debe ignorarse.

La falta de sueño o descanso es otro signo que requiere atención. Los perros que no logran dormir o mantenerse cómodos pueden estar lidiando con dolor, molestias articulares o ansiedad. Observar si se mueven constantemente, cambian de posición con frecuencia o muestran inquietud durante la noche ayuda a detectar problemas que necesitan revisión veterinaria.

Si identifica alguna de estas señales en su perro mayor, es fundamental acudir al veterinario. Un diagnóstico profesional permitirá determinar si se trata de alguna enfermedad, dolor o malestar, y establecer el tratamiento adecuado. Además, el especialista podrá orientarlo sobre cómo acompañar y adaptar la rutina del perro para mejorar su calidad de vida en esta etapa avanzada, asegurando que sus necesidades físicas y emocionales sean atendidas de manera segura y efectiva.

