“Como si nuestra familia se hubiera reunido nuevamente”: encuentran a su perrita tras seis años perdida

Una perrita rescatada de un canal en Florida, Estados Unidos, resultó ser Bella, extraviada hace seis años. Gracias a su microchip, pudo reencontrarse con su familia a cientos de kilómetros.

22 de agosto de 2025 - 04:50 p. m.
Bella fue adoptada siendo apenas una cachorra.
Foto: Koat 7
Lo que parecía ser un rescate más para el cuerpo de bomberos de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, terminó convirtiéndose en una emotiva historia de reencuentro. Bella, una perrita reportada como perdida desde hace seis años, fue hallada tras caer a un canal y logró volver con su familia original, ubicada a casi 300 kilómetros de distancia.

El pasado 5 de agosto, un ciudadano alertó al 911 tras ver a una perra atrapada en un canal. La Unidad 47 del Departamento de Bomberos acudió rápidamente al lugar y encontró al animal de pie sobre una cornisa, parcialmente sumergido en el agua. Según informó el portavoz Frank Guzmán, los rescatistas lograron sacarla sin lesiones y la llevaron a la estación para que se recuperara.

Fue allí donde empezó a escribirse el siguiente capítulo de la historia. La canina fue alimentada, hidratada y luego escaneada en busca de microchip por el departamento de policía. Para sorpresa de todos, el dispositivo reveló que su nombre era Bella y que había sido adoptada en 2018 a través de Broward Animal Care and Adoption. La información permitió contactar a sus antiguos dueños: la familia Nicholson, residentes de St. Cloud, al norte del estado.

Según relataron a medios locales, los Nicholson adoptaron a Bella siendo apenas una cachorra. Sin embargo, su historia juntos fue interrumpida tras un incendio que obligó a la familia a mudarse temporalmente a un hotel. Ante la imposibilidad de quedarse con ella, se la confiaron a un amigo, quien, sin su autorización, terminó entregándola a un desconocido. Desde entonces, no supieron más de su paradero.

Al recibir la inesperada noticia, Lisa Nicholson, junto con su esposo Jason y sus hijas, no dudaron en emprender el viaje hacia el sur del estado para reencontrarse con Bella. El encuentro tuvo lugar en un parque de Fort Lauderdale, donde la perra los reconoció de inmediato.

“Abrazar a Bella fue como volver a tener a nuestra familia completa. Fue como reencontrarse con una amiga de la infancia”, dijo Lisa en declaraciones recogidas por la revista People.

De vuelta en casa, la familia no escatimó esfuerzos para celebrar la llegada de Bella. Le organizaron una fiesta de bienvenida con juguetes, una cama nueva y hasta un bistec como regalo especial.

Esta historia, más allá de su carga emocional, resalta la importancia del microchip como herramienta clave en la identificación y recuperación de mascotas perdidas. Sin él, Bella probablemente nunca habría regresado a casa.

