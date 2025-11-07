Indignación en Antioquia: perro murió a golpes, autoridades ofrecen recompensa

El gobernador Andrés Julián Rendón condenó enérgicamente el acto de crueldad y expresó su repudio ante lo sucedido. Foto: Freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de $50 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de Fernando Alonso Oviedo, señalado como responsable de un caso de maltrato animal que ha conmocionado al país.

El hecho, ocurrido presuntamente en el municipio de Sonsón, fue captado en un video que circula ampliamente en redes sociales y muestra el momento en que un hombre golpea repetidamente a un perro, hasta lanzarlo contra el suelo. El impacto final habría causado la muerte del animal, desatando una ola de rechazo e indignación en todo el territorio antioqueño.

El gobernador Andrés Julián Rendón condenó enérgicamente el acto de crueldad y expresó su repudio ante lo sucedido. “¿Qué puede pasarle por la cabeza a una persona para actuar con semejante crueldad contra un perrito?”, manifestó el mandatario departamental.

Por su parte, el alcalde de Sonsón, Juan Diego Zuluaga, informó que las autoridades adelantan operativos de búsqueda para dar con el paradero del agresor y esclarecer la fecha y el lugar exacto en el que ocurrió el crimen. Según versiones recogidas por las autoridades, Oviedo residiría en Sonsón, aunque también suele trasladarse al Sur de Bolívar, donde se han ampliado los operativos.

De acuerdo con algunos testimonios de vecinos del sector, el ataque se habría originado luego de que el perro le robara un pedazo de carne a su agresor. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado esta versión.

La senadora Andrea Padilla, reconocida defensora de los derechos de los animales, exigió justicia y pidió que este caso no quede impune. “No se puede permitir que actos de esta crueldad sigan ocurriendo sin consecuencias”, expresó a través de sus redes sociales.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a suministrar información que conduzca a la captura de Oviedo, recordando que el maltrato animal es un delito penalizado en Colombia, con sanciones que pueden incluir penas de prisión y multas económicas.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱