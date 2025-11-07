Exjugador de la NFL Tom Brady presenta a Junie, clon de su perrita fallecida Lua

Durante su matrimonio, Brady y Bündchen adoptaron a Lua, quien se convirtió en una presencia constante en su hogar y en las redes sociales del deportista. Foto: Instagram: @tombrady

El exmariscal de campo Tom Brady sorprendió al público al revelar que su nueva mascota, Junie, es un clon de Lua, la perra que compartió durante años con su exesposa Gisele Bündchen y sus hijos. Lua, una mestiza de pitbull, falleció en diciembre de 2023, y su pérdida llevó al exjugador a conservar una muestra de sangre que permitió su posterior clonación.

El anuncio se realizó el martes 4 de noviembre, coincidiendo con la comunicación oficial de Colossal Biosciences, empresa con sede en Dallas de la cual Brady es inversionista, sobre su alianza con Viagen Pets and Equine, firma especializada en clonación de animales domésticos. Ambas compañías colaboraron en el proceso que dio vida a Junie.

Viagen, reconocida por haber clonado a Samantha, la perra de Barbra Streisand, y a Diamond Baby, mascota de Paris Hilton, fue recientemente adquirida por Colossal. Según un comunicado citado por People, la empresa posee licencias exclusivas y acceso a tecnologías del Instituto Roslin de Edimburgo, responsable de la famosa clonación de la oveja Dolly en los años noventa.

Brady expresó su agradecimiento por el resultado del procedimiento: “Colossal le dio a mi familia una segunda oportunidad con un clon de nuestro querido perro. Amo a mis animales; son lo más importante para mí y mi familia”.

Además, destacó su entusiasmo por las posibilidades que esta tecnología ofrece para la conservación: “Estoy emocionado de cómo Colossal y Viagen pueden ayudar no solo a familias que pierden a sus mascotas, sino también a proteger especies en peligro de extinción”.

Durante su matrimonio, Brady y Bündchen adoptaron a Lua, quien se convirtió en una presencia constante en su hogar y en las redes sociales del deportista. La perra incluso apareció junto a él en una campaña publicitaria en 2014. Tras su fallecimiento, Bündchen le dedicó un emotivo mensaje en Instagram, mientras que Brady compartió imágenes familiares junto a Lua con palabras de despedida.

Colossal Biosciences, conocida por sus proyectos de “desextinción”, ha trabajado en la recreación del lobo gigante y en avances para devolver a la vida al dodo. La colaboración con Viagen consolida su incursión en la biotecnología aplicada a la conservación y al bienestar animal, un ámbito en el que Brady ahora también participa activamente.

