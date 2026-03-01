Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

¿Cuántos huesos tiene un perro y cuáles razas tienen más?

Aunque existe un promedio establecido, no todos los perros tienen la misma cantidad de huesos. La diferencia se explica, en gran parte, por el número de vértebras en la cola, que puede variar considerablemente entre razas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
01 de marzo de 2026 - 01:00 p. m.
Los perros con colas largas como el labrador retriever suelen tener más huesos que otros.
Los perros con colas largas como el labrador retriever suelen tener más huesos que otros.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El cuerpo de los perros es una estructura compleja y fascinante que les permite saltar, correr y mover la cola con precisión y agilidad. Sin embargo, más allá de esa capacidad de movimiento, surge una pregunta frecuente entre cuidadores y amantes de los animales: ¿cuántos huesos tiene realmente un perro y por qué esa cifra puede variar según la raza?

De acuerdo con información divulgada por el portal especializado en salud y bienestar animal PetLab Co., un perro adulto tiene en promedio 319 huesos. Sin embargo, esta cifra no es exacta para todos. La variación se debe, principalmente, a la cantidad de vértebras en la cola, que puede oscilar entre seis y 23 huesos adicionales.

Vínculos relacionados

Refugio de animales en Cundinamarca busca ayuda para alimentar a sus 194 perros rescatados
Buscan un hogar para Alma, perrita que pasó tres años amarrada a un árbol cuidando gallinas
Lanzan plataforma para identificar candidatos comprometidos con la protección animal

Esa diferencia explica por qué algunas razas tienen más huesos que otras. Los perros con colas largas y completas, como el labrador retriever o el golden retriever, suelen ubicarse en el rango más alto. En contraste, razas cuya cola es naturalmente corta o ha sido reducida, como el doberman, pueden presentar un número menor. Además, existen perros que nacen sin cola por causas genéticas.

Según explican los especialistas de PetLab Co., el sistema esquelético del perro se divide en tres grandes regiones: el esqueleto axial (cráneo, columna, costillas y esternón), el apendicular (extremidades delanteras y traseras) y el visceral, que incluye pequeños huesos como los del oído medio. A su vez, los huesos se clasifican por su forma, es decir, largos (como el fémur), cortos (como los de la muñeca), planos (como los del cráneo), sesamoideos (como la rótula) e irregulares (como las vértebras).

Al igual que sucede con los humanos, en los caninos los huesos cumplen funciones esenciales como proteger órganos vitales, permitir el movimiento en conjunto con músculos y articulaciones, producir células sanguíneas y soportar el peso corporal.

Los médicos veterinarios aseguran que mantener una alimentación equilibrada, controlar el peso y acudir a revisiones veterinarias periódicas son medidas clave para preservar la salud ósea.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.