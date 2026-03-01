¿Cuántos huesos tiene un perro y cuáles razas tienen más?

Los perros con colas largas como el labrador retriever suelen tener más huesos que otros.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El cuerpo de los perros es una estructura compleja y fascinante que les permite saltar, correr y mover la cola con precisión y agilidad. Sin embargo, más allá de esa capacidad de movimiento, surge una pregunta frecuente entre cuidadores y amantes de los animales: ¿cuántos huesos tiene realmente un perro y por qué esa cifra puede variar según la raza?

De acuerdo con información divulgada por el portal especializado en salud y bienestar animal PetLab Co., un perro adulto tiene en promedio 319 huesos. Sin embargo, esta cifra no es exacta para todos. La variación se debe, principalmente, a la cantidad de vértebras en la cola, que puede oscilar entre seis y 23 huesos adicionales.

Esa diferencia explica por qué algunas razas tienen más huesos que otras. Los perros con colas largas y completas, como el labrador retriever o el golden retriever, suelen ubicarse en el rango más alto. En contraste, razas cuya cola es naturalmente corta o ha sido reducida, como el doberman, pueden presentar un número menor. Además, existen perros que nacen sin cola por causas genéticas.

Según explican los especialistas de PetLab Co., el sistema esquelético del perro se divide en tres grandes regiones: el esqueleto axial (cráneo, columna, costillas y esternón), el apendicular (extremidades delanteras y traseras) y el visceral, que incluye pequeños huesos como los del oído medio. A su vez, los huesos se clasifican por su forma, es decir, largos (como el fémur), cortos (como los de la muñeca), planos (como los del cráneo), sesamoideos (como la rótula) e irregulares (como las vértebras).

Al igual que sucede con los humanos, en los caninos los huesos cumplen funciones esenciales como proteger órganos vitales, permitir el movimiento en conjunto con músculos y articulaciones, producir células sanguíneas y soportar el peso corporal.

Los médicos veterinarios aseguran que mantener una alimentación equilibrada, controlar el peso y acudir a revisiones veterinarias periódicas son medidas clave para preservar la salud ósea.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱