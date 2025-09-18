Los animales, ahora piezas clave en las operaciones policiales, han sido entrenados para rastrear personas, detectar drogas, dinero y armas. Foto: Policía del Gran Manchester

Lo que comenzó como un caso de maltrato animal se transformó en una historia de esperanza y redención. En abril de 2025, 78 perros de la raza springer spaniel fueron rescatados de una vivienda en condiciones insalubres en South Yorkshire, Inglaterra. Según reportó la BBC, algunos de estos animales ahora integran la unidad táctica de la Policía del Gran Manchester.

Los perros fueron encontrados por la organización RSPCA en un ambiente deplorable: hacinados, sin alimento y rodeados de basura. Aunque no se ha precisado cuántos de ellos pasaron a formar parte del cuerpo policial, varios completaron un exigente proceso de entrenamiento y hoy contribuyen a la lucha contra el crimen en las calles de Manchester.

De acuerdo con la BBC, desde julio, cuando la unidad fue reforzada, los resultados han sido notables: los arrestos aumentaron un 33 %, con un promedio de 43 capturas mensuales. Entre los casos más destacados se encuentran la recuperación de un reloj robado valorado en 10.000 libras, la localización de un arma de fuego oculta en un arbusto y la captura de un sospechoso que se escondía en un contenedor.

“El aumento de entrenadores nos permite contar con más perros disponibles durante el día y la noche, especialmente en los momentos de mayor demanda”, explicó el superintendente Paul Walker, de la Policía del Gran Manchester, en declaraciones recogidas por la BBC.

Los animales, ahora piezas clave en las operaciones policiales, han sido entrenados para rastrear personas, detectar drogas, dinero y armas, así como para intervenir en situaciones de alto riesgo. Sus guías también deben cumplir rigurosos estándares y aprobar evaluaciones anuales para conservar su acreditación.

Esta historia demuestra que, incluso tras una vida marcada por el abandono, es posible comenzar de nuevo y servir a la comunidad.

