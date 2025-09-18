Pimienta fue rescatada de las calles y arrastra las secuelas de lo que parece haber sido una vida de abandono o maltrato. Foto: Cortesía

Pimienta es una perrita de cuatro años, de tamaño pequeño y con una historia marcada por la resiliencia. Ha participado en más de diez jornadas de adopción organizadas por la fundación Los Perros de la Montaña, pero aún no ha logrado llamar la atención de una familia dispuesta a brindarle un hogar.

Esta canina fue rescatada de las calles y arrastra las secuelas de lo que parece haber sido una vida de abandono o maltrato. Es desconfiada, le cuesta relacionarse con personas desconocidas y suele mantenerse al margen en los espacios donde otros perros encuentran familia con facilidad. Sin embargo, quienes la conocen aseguran que, una vez gana confianza, Pimienta se muestra como una perrita dulce, amorosa y muy leal.

Gracias a su tamaño pequeño, puede adaptarse con facilidad a distintos tipos de hogares. Hoy, sigue esperando una segunda oportunidad: un hogar donde no tenga que competir por atención ni esconderse en los rincones durante las jornadas de adopción.

Desde la Fundación Los Perros de la Montaña hacen un llamado a quienes estén dispuestos a abrir su corazón a animales que, como Pimienta, solo necesitan un poco más de tiempo para sanar y confiar.

Las personas interesadas en brindarle un hogar definitivo pueden comunicarse al número 322 398 7342 o a las redes sociales de la fundación: @los_perros_de_la_montana

