La Red Zoocial
Della ha sido devuelta tres veces; esta vez lleva 644 días esperando un hogar definitivo

La perrita ha pasado más tiempo de su vida en refugios que en un hogar.

28 de enero de 2026 - 04:00 p. m.
A pesar del cariño que recibe por parte de voluntarios y trabajadores, el centro insiste en que ningún refugio puede sustituir un entorno familiar estable.
Foto: Quad City Animal Welfare Center
Después de múltiples adopciones fallidas, Della, una perrita de cinco años mestiza de husky y pitbull, continúa esperando a la familia definitiva que pueda ofrecerle un hogar estable. Han pasado casi 644 días desde que fue devuelta por tercera vez al Quad City Animal Welfare Center, en Illinois, donde permanece actualmente.

Della llegó por primera vez al refugio en 2022, tras ser trasladada desde una instalación sobrepoblada en la que había permanecido durante un largo periodo sin lograr adaptarse. Con el tiempo y el acompañamiento del equipo del centro, comenzó a mostrar su verdadera personalidad: es afectuosa, sociable y disfruta del contacto humano, los mimos y el entrenamiento diario.

En tres ocasiones, el personal creyó que Della había encontrado un hogar definitivo. Sin embargo, tras cada adopción regresó al refugio, ya fuera por entregas voluntarias o por abandono. Aunque las adopciones se realizaron con buenas intenciones, las familias no lograron cubrir sus necesidades específicas.

Según el equipo del refugio, Della requiere un hogar compuesto únicamente por adultos y sin otras mascotas. Además, como mezcla de husky, es una perra de alta energía que necesita ejercicio diario, estimulación mental constante y continuidad en su entrenamiento. Los huskies, criados originalmente como perros de trabajo, demandan actividad física regular para evitar conductas destructivas o estrés.

Actualmente, Della ha pasado más tiempo de su vida en refugios que en un hogar. A pesar del cariño que recibe por parte de voluntarios y trabajadores, el centro insiste en que ningún refugio puede sustituir un entorno familiar estable.

El Quad City Animal Welfare Center mantiene la esperanza de encontrar a la persona adecuada para ella. En un reciente llamado difundido en redes sociales, el refugio volvió a compartir su historia para ampliar su alcance. La publicación recibió numerosas reacciones positivas, con usuarios que describieron a Della como “hermosa” y “perfecta”.

Quienes estén interesados en conocer más sobre Della o en brindarle el hogar que necesita pueden comunicarse directamente con el Quad City Animal Welfare Center.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

Por La Red Zoocial

