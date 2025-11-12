Logo El Espectador
La Red Zoocial
Perros

Heroico rescate: bomberos de Medellín salvaron a un perro atrapado en un incendio

Un video del sistema de cámaras del 123 registró el momento en que bomberos de Medellín rescatan a un perro atrapado entre las llamas de un local del centro.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
12 de noviembre de 2025 - 08:30 p. m.
Bomberos atienden con oxígeno a un perro rescatado de un incendio en Medellín.
Bomberos atienden con oxígeno a un perro rescatado de un incendio en Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín
Un grupo de bomberos de Medellín protagonizó en las ultimas horas un acto de valentía al rescatar a un perro que estuvo a punto de morir entre las llamas y el humo de un incendio en el centro de la ciudad. La emergencia se registró en un local comercial del barrio Villa Nueva, comuna 10-La Candelaria, y fue atendida gracias a la alerta del sistema de cámaras del 123.

El heroico hecho fue destacado por el alcalde Federico Gutiérrez en su cuenta de X. “Todo por cuidar y salvar a nuestros perritos. En Medellín defendemos y cuidamos la vida, siempre. Un perrito estuvo a punto de morir entre las llamas y el humo en un local del centro de la ciudad, pero gracias a la alerta del sistema de cámaras del 123 y a la rápida reacción de nuestros policías y bomberos, fue rescatado con vida y atendido con oxígeno. Así como enfrentamos el maltrato animal, también salvamos sus vidas”, dijo el mandatario.

De acuerdo con información de la Alcaldía de Medellín, la emergencia fue atendida de manera articulada entre el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad, la Policía Nacional y el Cuerpo Oficial de Bomberos. Las cámaras de videovigilancia detectaron el inicio del fuego, lo que permitió activar de inmediato los protocolos de atención.

El video muestra el momento en que los bomberos ingresan al establecimiento, localizan al perro atrapado entre las llamas y logran sacarlo con vida. En imágenes que se han difundido en redes sociales se observa cómo el animal, visiblemente afectado por la inhalación de humo, recibe atención de los socorristas, quienes le suministran oxígeno mediante una máscara especializada. Minutos después, el canino fue estabilizado, hidratado y alimentado por el equipo de emergencia.

“Cuando una cámara funciona, salva vidas. Este caso demuestra que Medellín cuenta con un sistema de seguridad y emergencias de primer nivel, donde cada segundo cuenta para proteger la vida y el bienestar de todos”, afirmó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

Las autoridades también confirmaron que el incendio fue controlado sin que se registraran personas lesionadas ni daños estructurales de gravedad. La respuesta de las unidades de bomberos evitó que las llamas se extendieran a otros locales del sector. Minutos después de ser controlada la emergencia, la propietaria del establecimiento llegó al lugar y pudo reencontrarse con su mascota.

Las causas del incendio son materia de investigación por parte de las autoridades. Entretanto, la Secretaría de Seguridad y Convivencia reiteró su compromiso de fortalecer la red de videovigilancia y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Este rescate es un ejemplo del compromiso que los bomberos y autoridades locales deben tener con la protección y el bienestar de todos los seres vivos.

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

