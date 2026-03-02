¿Por qué mi perro se rasca mucho?

Las reacciones adversas de perros y gatos a los alimentos generalmente se asocian con alergia o hipersensibilidad Foto: cortesía

Cuando un perro comienza a rascarse con una frecuencia puede transformarse rápidamente en una preocupación para sus propietarios. El prurito, nombre clínico del picor, es uno de los motivos más frecuentes de consulta en las clínicas veterinarias a nivel mundial.

Sin embargo, determinar el origen exacto de esta molestia requiere un análisis profundo, ya que el rascado no es una enfermedad en sí misma, sino el síntoma visible de un desequilibrio subyacente.

La causa más inmediata y común del rascado excesivo es la presencia de ectoparásitos, principalmente pulgas y garrapatas. Aunque el animal no presente una infestación masiva a simple vista, una sola picadura puede desencadenar la Dermatitis Alérgica por Picadura de Pulga (DAPP).

En estos casos, la saliva del insecto actúa como un alérgeno potente que genera una reacción inflamatoria desproporcionada. El perro no solo se rasca, sino que puede llegar a morderse la base de la cola o los muslos, provocando pérdida de pelaje y enrojecimiento cutáneo.

En la última década, los especialistas han observado un incremento en los casos de atopia o dermatitis atópica. Esta condición es una predisposición genética a desarrollar una respuesta inmunológica exagerada ante elementos ambientales como el polen, los ácaros del polvo o el moho.

Al igual que los humanos sufren de rinitis estacional, los perros manifiestan su alergia a través de la piel, especialmente en las almohadillas, las orejas y el abdomen.

Por otro lado, la alergia alimentaria representa otro pilar fundamental del prurito crónico. A diferencia de lo que se cree popularmente, no siempre se debe a un cambio repentino en la dieta; un perro puede desarrollar sensibilidad a una proteína (como el pollo o la ternera) que ha consumido durante años. En estos casos, el rascado suele ser constante durante todo el año y no varía con las estaciones.

Infecciones secundarias y factores metabólicos

El rascado persistente altera la barrera cutánea natural, lo que permite que microorganismos oportunistas como las bacterias (pioderma) o las levaduras (malassezia) se reproduzcan. Estas infecciones secundarias generan un círculo donde el perro se rasca porque tiene una infección, y la infección empeora porque el perro se lesiona al rascarse.

Asimismo, no se debe ignorar el componente endocrino. Enfermedades como el hipotiroidismo o el síndrome de Cushing pueden debilitar la salud dérmica del canino, haciéndolo más susceptible a irritaciones.

Incluso factores psicológicos, como el estrés crónico o la falta de estimulación, pueden derivar en un rascado compulsivo por ansiedad, conocido como dermatitis por acicalamiento excesivo.

Abordar el problema requiere un protocolo sistemático por parte del médico veterinario. El proceso suele comenzar con un raspado cutáneo, pruebas de citología para identificar microorganismos y, en casos persistentes, pruebas de exclusión dietética mediante el uso de dietas hidrolizadas durante un periodo mínimo de ocho semanas.

Es fundamental evitar la automedicación con corticoides o remedios caseros, ya que estos pueden enmascarar la causa real y complicar el cuadro clínico.

El tratamiento moderno ha evolucionado hacia el uso de anticuerpos monoclonales y fármacos inmunomoduladores que detienen la señal del picor en el cerebro sin los efectos secundarios de los esteroides tradicionales.

Observar el comportamiento del animal y actuar ante las primeras señales de irritación evitará lesiones graves y garantizará una mejor calidad de vida para el peludo.

