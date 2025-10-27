Desmantelan criadero clandestino: más de 80 perros fueron rescatados

Este rescate expuso nuevamente la urgencia de controlar la cría ilegal de animales. Foto: Pixabay

Un operativo judicial permitió el rescate de más de 80 perros que eran mantenidos en condiciones de hacinamiento y maltrato en un criadero clandestino en la ciudad de Córdoba, Argentina. La intervención fue impulsada por una denuncia anónima y contó con la participación de la Asociación Civil Hocicos Felices, que actuó en conjunto con las autoridades locales.

Al ingresar al predio, los equipos encontraron un panorama estremecedor: decenas de perros de distintas razas, entre ellas pomerania, shar pei, bulldog francés, bulldog inglés y dogo de Burdeos, vivían encerrados en jaulas minúsculas, algunas de ellas compartidas por dos o tres animales. Según el médico veterinario que brindó la primera asistencia sanitaria, los ejemplares presentaban “una condición corporal de media a delgada” y múltiples lesiones provocadas por la reclusión prolongada, como laceraciones, heridas oculares e infecciones cutáneas.

“El nivel de hacinamiento era total”, describió el veterinario, quien además confirmó que las jaulas utilizadas para trasladar a los animales eran las mismas en las que vivían de forma permanente. La situación generó profunda indignación entre los rescatistas, que denunciaron públicamente la falta de medidas inmediatas contra el propietario del lugar, quien ya registraba denuncias previas por maltrato animal.

Los 85 perros fueron puestos bajo la custodia de la Asociación Hocicos Felices, donde actualmente reciben atención veterinaria. Sofía Bersano, representante de la organización, señaló en redes sociales que el rescate demandó un esfuerzo económico y logístico enorme.

“Muchos de los perros debieron ser internados, otros están en guarderías o en casas de tránsito. Necesitamos de todo: alimento, correas, cuchas, vitaminas, desparasitantes y, sobre todo, apoyo económico para cubrir los tratamientos veterinarios”, expresó.

La asociación lanzó una campaña solidaria para reunir donaciones, que pueden coordinarse a través de su cuenta oficial en redes sociales: @hocicosfelicescba.

Este operativo vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de reforzar los controles sobre la cría y comercialización de animales de raza.

