Según informó Noticias Caracol, los restos de Leyenda recorrieron el municipio en un carro de bomberos, acompañados…

Los habitantes del municipio de Gualmatán, en Nariño, despidieron con tristeza a Leyenda, un perro que se convirtió en un personaje querido del pueblo por su compañía, nobleza y presencia habitual en las actividades comunitarias. Bomberos, profesores, estudiantes y feligreses se unieron para rendirle homenaje, en una despedida que recorrió las calles del pueblo y evidenció el vínculo que el animal construyó con los pobladores.

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Despiden a Leyenda con una multitudinaria marcha: era el perro más querido de todo un pueblo

Según informó Noticias Caracol, los restos de Leyenda recorrieron el municipio en un carro de bomberos, acompañados por una marcha y globos blancos. Su partida conmovió a quienes lo conocieron y compartieron con él distintos momentos de la vida cotidiana de Gualmatán.

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El perro había sido acogido por una familia, pero su cuidado también se convirtió en una labor comunitaria, ya que los habitantes lo alimentaban y le brindaban cariño. Su presencia era habitual en eventos deportivos, celebraciones, actividades de los organismos de socorro e incluso ceremonias religiosas.

De acuerdo con el relato difundido por Noticias Caracol, Leyenda tenía una relación especial con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Gualmatán. La institución lo recordó en su cuenta de Facebook como su "bombero honorario", un compañero que acudía cuando escuchaba la sirena y acompañaba a sus integrantes en desfiles, emergencias y otras actividades.

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"Leyenda, un bombero más. Te vamos a extrañar", escribió la institución en su mensaje de despedida en su cuenta de Facebook.

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La Alcaldía pide esperar los resultados sobre su muerte

La muerte de Leyenda también generó preguntas entre los habitantes. Ante la situación, la Alcaldía de Gualmatán se pronunció a través de su cuenta de Facebook y manifestó su rechazo a cualquier forma de maltrato animal.

En una primera publicación, la Administración municipal informó que adelantaría las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos relacionados con el caso, de acuerdo con sus competencias y en articulación con las autoridades pertinentes.

Posteriormente, la entidad señaló que, en conjunto con la propietaria del perro, lo trasladó a una clínica veterinaria para establecer la posible causa de su fallecimiento.

Según el comunicado, hasta el momento de la publicación la Alcaldía estaba a la espera del documento oficial de la clínica. La información preliminar recibida indicaba que la muerte pudo deberse a un infarto, aunque la entidad no presentó este dato como una conclusión definitiva.

Por esta razón, la Administración hizo un llamado a la comunidad para evitar señalamientos y acusaciones sin evidencia, y esperar los resultados oficiales que permitan esclarecer lo sucedido.

Mientras se conoce la causa del fallecimiento, Gualmatán recuerda a Leyenda por el cariño que compartió con sus habitantes y por la compañía que brindó a distintas generaciones. "Gracias, Leyenda, por enseñarnos que el amor más sincero también tiene cuatro patas. Siempre serás parte de la historia de Gualmatán", escribió la Alcaldía en su cuenta de Facebook.

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