Bogotá tendrá una carrera para correr con perros: conozca cuándo y dónde será

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El próximo domingo 25 de octubre se realizará Paw Run Fest, un evento que invita a las personas a correr junto a sus perros y que contará con espacios de adopción y actividades relacionadas con el cuidado animal.
La jornada tendrá lugar en Guaymaral Plaza, ubicada en la Autopista Norte #224-80, en Bogotá. Según la información de la organización, los participantes podrán elegir entre recorridos de 1, 3 y 5 kilómetros, de acuerdo con sus posibilidades y las de sus animales de compañía.
La programación también incluirá música en vivo, orientación veterinaria, actividades recreativas y experiencias para toda la familia.
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Tres perros rescatados estarán en jornada de adopción
Uno de los espacios de la jornada estará dedicado a la adopción responsable. La Fundación de Rescate Animal Ikigai llevará al festival a tres perros de Buenaventura que, según la información entregada por la organización del evento, fueron rescatados tras los terremotos.
La actividad busca que los perros conozcan a familias interesadas en brindarles un hogar donde reciban cuidado, protección y cariño.
Las personas que estén interesadas en adoptar podrán acercarse al espacio de la fundación para conocer a los perros y sus historias. Antes de tomar la decisión, es importante evaluar si cuentan con el tiempo, los recursos y las condiciones necesarias para asumir la responsabilidad de tener un animal de compañía.
¿Qué distancias tendrá la carrera para perros en Bogotá?
- 1K – Chatos y Gordos: un recorrido pensado para familias y participantes que prefieren caminar, trotar o comenzar con una distancia corta.
- 3K – Primer trote juntos: una alternativa para quienes quieren compartir un recorrido más largo con sus perros.
- 5K – Huellas de campeón: una distancia para quienes buscan un mayor reto deportivo junto a sus animales de compañía.
La organización contempla hidratación durante los recorridos y anunció beneficios que pueden incluir camiseta oficial, número de participante, medalla de finalización, kit de patrocinadores y fotografía profesional, según la modalidad elegida.
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Música, bienestar animal y actividades para la familia
De acuerdo con la programación anunciada, los asistentes podrán encontrar música en vivo, espacios gastronómicos, experiencias recreativas y propuestas relacionadas con el cuidado de los animales. Entre las actividades previstas están Paw Beats, Paw Market Fest y Paw Talks, además de experiencias como Doga, una práctica que combina yoga y la interacción con perros, una pasarela de mascotas, fotografías Polaroid y una pista de agility.
También se contempla un espacio denominado “Recuérdame: Homenaje a nuestros peluditos”, dedicado a recordar a los animales de compañía que han hecho parte de la vida de sus familias.
La programación incluirá orientación veterinaria, actividades de adiestramiento canino y contenidos sobre los beneficios y las precauciones que se deben tener al practicar running con perros. Además, la organización anunció una jornada de bienestar animal que contempla desparasitación, revisión general y corte de uñas.
¿Cuánto cuesta participar en Paw Run Fest?
- Parchadito Pass: COP25.000, para acceder al festival.
- Carrera 1K: COP89.900.
- Carrera 3K: COP109.900.
- Carrera 5K: COP119.900.
Para conocer las condiciones de acceso, los requisitos y la disponibilidad de estos servicios, se recomienda consultar los canales oficiales del evento.
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