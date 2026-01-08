Después de 800 días sin ser elegida, una perrita abandonada logra una segunda oportunidad

La adopción fue celebrada por el personal y los voluntarios, quienes compartieron en Instagram el momento en que Cali se despidió del refugio. Foto: @wagsandwalks

Un perro que pasó más de dos años en un refugio finalmente encontró su hogar definitivo, convirtiéndose en un emotivo símbolo de esperanza para miles de animales en espera de adopción.

Cali, una pitbull mestiza de cinco años, fue adoptada tras permanecer cerca de 800 días en el refugio Wags and Walks Rescue, en Los Ángeles, Estados Unidos. La peluda había llegado a la organización en octubre de 2023, luego de ser rescatada junto a una camada de 11 cachorros, todos los cuales fueron adoptados rápidamente.

Pese a su carácter cariñoso y dócil, Cali fue reiteradamente ignorada por posibles adoptantes. Desde el refugio explicaron que su prolongada estadía se debió, en gran parte, a los prejuicios que aún existen hacia los perros de tipo pitbull y a su dificultad para mostrarse confiada durante los encuentros iniciales con personas desconocidas.

De acuerdo con el equipo de Wags and Walks, Cali necesitaba tiempo y paciencia para revelar su verdadera personalidad, lo que redujo el interés de adopción y la convirtió en una de las residentes más antiguas del lugar.

Sin embargo, su historia dio un giro en diciembre de 2025, cuando una mujer que había perdido recientemente a su anterior pitbull conoció a Cali a través de las redes sociales del refugio y sintió una conexión inmediata.

La adopción fue celebrada por el personal y los voluntarios, quienes compartieron en Instagram el momento en que Cali se despidió del refugio. El video, en el que se la ve emocionada y afectuosa, se volvió viral y conmovió a miles de usuarios. Como parte de la despedida, la perra fue sorprendida con una torta que llevaba la inscripción: “800 días después… estás en casa”.

Actualmente, Cali se adapta de manera positiva a su nuevo hogar, donde disfruta de paseos por el vecindario y del afecto constante de su dueña. Desde Wags and Walks destacaron que su historia busca concientizar sobre la importancia de adoptar animales de refugio, especialmente aquellos que llevan más tiempo esperando una oportunidad.

La organización reiteró su llamado a la comunidad a adoptar, ofrecer hogares temporales, donar o realizar voluntariado, recordando que miles de perros continúan aguardando una familia que les brinde un hogar definitivo.

