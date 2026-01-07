Oficial de policía adopta a perrito que el mismo rescató de un contenedor de basura

El perro fue llamado Flan durante su estancia en el refugio. Foto: spcaLA

Lo que comenzó como un llamado por ruidos extraños terminó convirtiéndose en una historia con final feliz. A pocos días de la Navidad, el sargento Nick Beerling, del Departamento de Policía de Gardena, rescató a un perro que había sido abandonado dentro de un contenedor de basura y, días después, decidió adoptarlo, brindándole un hogar definitivo.

El hecho ocurrió en diciembre, cuando el oficial fue alertado por gemidos provenientes de un contenedor ubicado en la vía pública, cerca de una iglesia local. Al inspeccionar el lugar, encontró a un perro mestizo de terrier de aproximadamente un año de edad, visiblemente asustado, que había sido arrojado como si se tratara de desechos.

La organización de rescate animal spcaLA intervino de inmediato y trasladó al animal a sus instalaciones en South Bay, donde recibió atención médica y cuidados mientras cumplía el período correspondiente como animal extraviado. El perro fue llamado Flan durante su estancia en el refugio.

Sin embargo, el rescate no terminó allí. En Nochebuena, el mismo sargento que lo había salvado regresó al refugio acompañado de su familia para adoptarlo formalmente. Con su nueva familia, el perro recibió también un nuevo nombre: Norman.

El refugio compartió la historia el 1 de enero a través de sus redes sociales, destacando tanto la resiliencia del animal como la rápida intervención del oficial, que permitieron transformar una situación trágica en un desenlace positivo.

Desde la organización expresaron su satisfacción por la adopción y manifestaron su esperanza de que el caso genere conciencia sobre la importancia de proteger a los animales y optar por la adopción responsable.

Norman pasa ahora a formar parte de una familia que le ofrece seguridad y afecto, en un contexto donde millones de animales continúan esperando un hogar.

Solo en 2024, cerca de 5,8 millones de perros y gatos ingresaron a refugios en Estados Unidos, de los cuales 4,2 millones lograron ser adoptados. No obstante, las autoridades advierten que el tiempo de permanencia en los refugios ha aumentado, agravando la crisis de capacidad del sistema.

