Devuelven a Brown al refugio tras un inesperado incidente: ¿qué ocurrió realmente?

Brown fue rescatado por la fundación Doggy in Home el 27 de noviembre de 2023, en las playas de Santa Marta. Su cuerpo hablaba por sí solo: estaba débil, desnutrido, con marcas del abandono. Pero a pesar de todo, nunca mostró desconfianza o miedo hacia las personas y seguía moviendo su cola cada vez que alguien se le acercaba.
Durante más de 250 días esperó pacientemente a que alguien se interesara por él. Finalmente, una familia se animó a adoptarlo y Brown se fue a su nuevo hogar con la ilusión de quedarse para siempre.
Pasadas las dos semanas de prueba, un mensaje en la madrugada encendió las alarmas en la fundación: Brown, supuestamente sin motivo, había mordido a una niña y la familia quería devolverlo. Aunque al principio sintieron preocupación y enojo hacia el perro, al día siguiente cambiaron de parecer. La fundación les ofreció acompañamiento y asesoría profesional para trabajar su comportamiento, pero la familia nunca inició el proceso.
Días después, reportaron otro incidente: Brown había mordido al padre de familia. Esta vez sí decidieron devolverlo.
Desde entonces, Brown está de nuevo en Doggy in Home. Llegó triste, nervioso, confundido. Y es que volver atrás también duele. Él sigue siendo el mismo perrito noble que llegó un día del mar, con heridas que no se ven pero que pesan. No es agresivo, pero necesita tiempo, cariño y alguien que lo quiera de verdad.
En la fundación lo siguen cuidando con amor, y están decididos a darle otra oportunidad. Brown solo necesita a alguien que lo entienda, que no espere un perro perfecto, sino que quiera acompañarlo paso a paso, incluso cuando haya retrocesos.
Brown aún espera. Y su mayor deseo es encontrar, por fin, a esa familia que lo abrace para siempre. Si quiere adoptar a Brown, puede escribir al 311 4911391.
*Este artículo es informativo y se basa en datos proporcionados por las fuentes. El medio de comunicación no participa en procesos de adopción ni se responsabiliza por acuerdos entre particulares.
