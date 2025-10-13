Diez bibliotecas que puede visitar con su mascota en Bogotá

Diferentes bibliotecas públicas de Bogotá como la Virgilio Barco permiten el ingreso de mascotas. Foto: Alcaldía de Bogotá

Los animales de compañía ocupan un lugar cada vez más importante en los hogares. Para muchos tutores, compartir tiempo con sus mascotas ya no se limita a paseos en el parque, sino que buscan integrarlos en distintas actividades del día a día, como el estudio o la participación en eventos culturales.

En respuesta a esta necesidad, varias bibliotecas públicas de Bogotá se han sumado a esta transformación, permitiendo el ingreso de mascotas bajo normas básicas de convivencia y ofreciendo espacios tranquilos, seguros y acogedores para todos.

La Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) cuenta con sedes pet friendly distribuidas en distintas zonas de la ciudad. En ellas, las personas pueden leer, estudiar o asistir a actividades artísticas y educativas en compañía de sus animales.

Además de fortalecer el vínculo entre tutor y mascota, estas visitas a las bibliotecas promueven la socialización, la estimulación mental y la reducción del estrés, tanto en humanos como en animales.

Sin embargo, es fundamental que los cuidadores asuman la responsabilidad de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los asistentes, evitando incomodidades para otros usuarios. No todos los animales se sienten cómodos en espacios cerrados y es importante recordar que las bibliotecas son entornos de silencio y concentración.

Estas son diez bibliotecas públicas de Bogotá donde puede disfrutar junto a su mascota, muchas de estas sedes cuentan con zonas verdes en sus alrededores, ideales para el esparcimiento de los peludos antes o después de la visita:

Biblioteca Virgilio Barco

Dirección: Av. Carrera 60 # 57 – 60

Horario: Martes a sábado de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. | Domingos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Esta biblioteca es una de las favoritas entre cuidadores de mascotas porque está rodeada de amplias zonas verdes. Es ideal para paseos antes o después de la lectura.

Biblioteca El Parque

Dirección: Carrera 5 #36-21

Horario: Martes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Dos domingos al mes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Está ubicada en el costado suroriental del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera y ofrece espacios al aire libre ideales para una visita tranquila con las mascotas.

Biblioteca Pública El Tintal – Manuel Zapata Olivella

Dirección: Av. Ciudad de Cali No. 6C – 09

Horario: Martes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Domingos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m

Es una de las más grandes y completas de la ciudad. Cuenta con espacios amplios que permiten una cómoda visita con mascotas. Además, en sus alrededores hay bastantes zonas verdes.

Biblioteca Pública de Suba – Francisco José de Caldas

Dirección: Carrera 92 # 146 C – 24

Horario: Martes a sábado de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. | Domingos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Esta biblioteca ofrece una variada programación cultural y zonas aptas para la permanencia de animales de compañía.

Biblioteca Gabriel García Márquez – El Tunal

Dirección: Calle 48B sur # 21-13

Horario: Martes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Domingos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Es un punto de referencia y encuentro cultural para los habitantes del sur de la ciudad. Combina tradición literaria con apertura hacia nuevas formas de convivencia.

Biblioteca Las Ferias

Dirección: Carrera 69J # 73-29

Horario: Martes a sábado de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Esta biblioteca es un punto de encuentro comunitario, ideal para ir de visita con la familia, incluidos los compañeros de cuatro patas.

Biblioteca Pública La Marichuela

Dirección: Diagonal 76B Sur #1C-40

Horario: Martes a sábado de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Cuenta con un espacio especial al aire libre para lectura y esparcimiento, ideal para visitas con mascotas.

Biblioteca El Mirador – Ciudad Bolívar

Dirección: Calle 71h Bis Sur #27 – 2 a 27 Piso 1

Horario: Martes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Domingos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Esta biblioteca ubicada en el sur de la ciudad integra lectura, cultura y memoria urbana. Su diseño moderno facilita la circulación y el acceso con animales.

Biblioteca Pública del Deporte – El Campín

Dirección: Estadio Nemesio Camacho El Campín

Horario: Martes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Especializada en deporte y actividad física, es una opción distinta para quienes desean ejercitar mente y cuerpo en compañía de sus mascotas.

Biblioteca Carlos E. Restrepo

Dirección: Transversal 21A # 19-54 sur

Horario: Martes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Domingos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Ideal para compartir una tarde de lectura y cultura con su mascota gracias a sus ambientes tranquilos.

¿Qué tener en cuenta para la visita?

Si bien el acceso con mascotas está permitido, BibloRed recomienda a los usuarios seguir algunas normas básicas:

Llevar siempre a su animal con collar y correa .

Respetar los espacios delimitados para mascotas.

Evitar ruidos o comportamientos que perturben el ambiente de lectura.

Recoger los desechos y mantener el lugar limpio.

