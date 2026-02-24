Dos años en un refugio y varias cicatrices después, Kulek encontró el hogar que esperaba

La familia asegura que la experiencia les ha reafirmado su compromiso con la adopción de animales mayores. Foto: @kulekthefoodie

Una mujer en Polonia compartió un emotivo momento que marcó un antes y un después en la vida de un perro rescatado que pasó dos años esperando en un refugio. Kulek finalmente encontró un hogar definitivo.

Patrycja, su adoptante, desconocía los detalles del pasado del animal, pero las cicatrices en su rostro y el hecho de haber sido hallado deambulando por un pueblo evidenciaban que no había tenido una vida fácil. A pesar de ello, Kulek siempre mostró un carácter dócil y afectuoso con las personas.

La decisión de adoptar surgió después de que la familia perdiera a su anterior mascota, un golden retriever que falleció por causas naturales debido a la edad. Tras el duelo, comprendieron que no concebían su vida sin un perro. Aunque inicialmente pensaron en adoptar otro cachorro de la misma raza, optaron por brindar una oportunidad a un perro senior, conscientes de que los animales mayores suelen tener menos posibilidades de ser adoptados.

De acuerdo con datos de la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA), solo el 25 % de los perros senior bajo su cuidado encuentran hogar, frente al 60 % de los perros jóvenes y cachorros. Esta realidad influyó en la decisión de la familia.

El primer encuentro con Kulek no fue sencillo. Durante el paseo inicial, el perro tiraba con fuerza de la correa y apenas prestaba atención. Sin embargo, al trasladarse a un parque habilitado por el refugio y tras compartir algunos premios, el comportamiento del animal cambió.

En pocos minutos comenzó a mostrarse cariñoso, apoyando la cabeza en el regazo de la pareja y estableciendo un vínculo que resultó decisivo.

Quince minutos bastaron para tomar la decisión, ese mismo día formalizaron la adopción y pusieron fin a la espera de dos años de Kulek. Desde entonces, el perro se ha integrado plenamente en su nueva familia.

Según su dueña, su actividad favorita es comer. Disfruta especialmente de juguetes interactivos con premios, así como de las caricias y los paseos por el bosque, donde puede olfatear libremente. Aunque en ocasiones interrumpe la jornada de teletrabajo con ladridos impacientes, su presencia ha aportado alegría cotidiana al hogar.

La familia asegura que la experiencia les ha reafirmado su compromiso con la adopción de animales mayores, convencidos de que aquellos que han sido ignorados durante más tiempo son capaces de demostrar un afecto y una gratitud extraordinarios.

