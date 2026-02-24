Nala, la “empleada” de cuatro patas que impulsa el éxito de una ferretería

La publicación en TikTok generó cientos de miles de “me gusta” y comentarios de usuarios que bromeaban con que Nala merecía el título de empleada del mes. Foto: nala_the_ace_dog

Una ferretería de San José, California, se convirtió en fenómeno viral gracias a una de sus “empleadas” más queridas. Nala, una labradora chocolate de nueve años trabaja cada sábado recibiendo a los clientes en el local.

La historia salió a la luz luego de que la usuaria de TikTok @snehaonice compartiera un video que superó 1,7 millones de reproducciones en el que muestra cómo la perrita la sigue por toda la tienda, moviendo la cola con entusiasmo y sentándose obedientemente a cambio de premios. Nala incluso porta una placa que la identifica como parte del personal.

El establecimiento, Westgate Ace Hardware, es copropiedad de Bryan Matsumoto, dueño de la peludo. Según explicó a Newsweek, Nala comenzó a acompañarlo al trabajo un fin de semana en que su esposa e hija estaban fuera y no quería dejarla sola en casa.

La respuesta de los clientes fue inmediata. “Fue un éxito instantáneo”, señaló. Desde entonces, la perrita “trabaja” todos los sábados dando la bienvenida en la puerta principal.

Aunque su amabilidad parece parte de su labor oficial, Matsumoto admite con humor que Nala tiene una motivación especial que es detectar qué clientes llevan premios en los bolsillos. “Una vez que sabe que alguien tiene golosinas, se convierte en su mejor amiga y lo sigue por toda la tienda”, comentó.

La publicación en TikTok generó cientos de miles de “me gusta” y comentarios de usuarios que bromeaban con que Nala merecía el título de empleada del mes o incluso el cargo de gerente general. La clienta que grabó el video confesó que por un momento pensó que regresaría a casa con “otro perro”, aunque destacó que la labradora dejó de seguirla al salir del establecimiento.

El carisma de Nala no es casual. De acuerdo con el American Kennel Club, el labrador retriever se caracteriza por su temperamento sociable, afectuoso y amigable, cualidades que también lo convierten en un excelente perro de trabajo gracias a su inteligencia y facilidad de entrenamiento.

La popularidad de la perra ha crecido tanto que cuenta con su propia cuenta de Instagram, donde es presentada como “asociada de relaciones con los clientes”. Además, la tienda reparte pegatinas con su imagen a los niños que visitan el local.

Lo que comenzó como una solución práctica para no dejar sola a su mascota terminó por convertirse en una estrategia inesperada de cercanía con el público y en el principal atractivo de la ferretería.

