Dramático rescate: bomberos salvaron a un perro atrapado en un estanque con hielo

Un golden retriever fue rescatado con vida luego de quedar atrapado en un estanque parcialmente congelado. El operativo de emergencia movilizó a varios organismos de socorro de Misquamicut, al noreste de Estados Unidos.

De acuerdo con información difundida por el Departamento de Bomberos de Misquamicut (Misquamicut Fire Department), el hecho se registró poco antes de las 9:00 a. m., cuando los servicios de emergencia fueron alertados sobre un rescate en agua en el estanque Little Masachaug, ubicado frente a la Avenida Atlantic. Al lugar acudieron unidades del Departamento de Bomberos de Misquamicut, el Cuerpo de Ambulancias de Westerly, Inc. y el Departamento de Policía de Westerl.

Según el reporte oficial, el perro, identificado como Phoenix, se encontraba dando un paseo matutino con su dueño cuando se adentró en el estanque y cayó a través de una delgada capa de hielo, quedando atrapado cerca del centro y sin posibilidad de salir por sus propios medios. Su cuidador logró mantenerse a salvo en la orilla, mientras el animal luchaba por mantenerse a flote en el agua helada.

Ante la complejidad del rescate, el subjefe Howard solicitó apoyo especializado al Departamento de Bomberos de Watch Hill que cuenta con un equipo entrenado para rescates en hielo. Los voluntarios llegaron en cuestión de minutos y localizaron al perro aún con vida, pero visiblemente inmovilizado por el frío.

Los bomberos de ambos departamentos se colocaron trajes especiales para rescate en hielo e ingresaron al estanque, mientras otro grupo preparaba equipos adicionales, entre ellos una embarcación inflable de rescate. Gracias a la rápida coordinación y al trabajo conjunto, Phoenix fue alcanzado y asegurado en una operación que las autoridades calificaron como rápida y exitosa.

Tanto el perro como los rescatistas lograron regresar a la orilla sin complicaciones. En el lugar, el personal de emergencias médicas evaluó a los bomberos por posible hipotermia; sin embargo, no fue necesario brindar tratamiento adicional. Todas las unidades despejaron la escena poco tiempo después, marcando lo que las autoridades describieron como la primera llamada exitosa de rescate del año 2026.

Desde los cuerpos de bomberos involucrados se reiteró un llamado de advertencia a la comunidad: ninguna capa de hielo es segura, independientemente de su apariencia. Aunque los equipos de emergencia reciben entrenamiento constante para rescates en agua fría y hielo, este tipo de situaciones representan un alto riesgo tanto para las personas como para los animales.

Los jefes del Departamento de Bomberos de Misquamicut y del Departamento de Bomberos de Watch Hill felicitaron públicamente a todos los organismos involucrados por la rápida respuesta y el trabajo en equipo que permitió salvar la vida del animal sin que se registraran personas lesionadas.

