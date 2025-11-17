El emotivo video de un perro paralizado que sueña con volver a correr

La historia de Hudson ha tocado el corazón de miles de usuarios, y el video ya supera las 13,000 reacciones. Foto: @danidoodlebug13

Un video conmovedor se ha vuelto viral en las redes sociales, mostrando a un perro parcialmente paralizado que mueve sus patas mientras duerme, como si soñara con volver a correr libremente.

La escena, publicada el lunes en la plataforma Threads por la usuaria @danidoodlebug13, ha emocionado profundamente a los internautas, quienes no han podido contener las lágrimas.

En el video, el perro aparece descansando sobre una manta peluda en el sofá, moviendo sus patas suavemente mientras duerme. La publicación está acompañada por una frase que refleja el sentir de su dueña: “Vuelvo enseguida, estoy llorando mientras veo las patas de mi perro parcialmente paralizado moverse mientras sueña que corre.”

La propietaria del animal, conocida en Instagram como Dani The Dog Trainer, explicó en una entrevista con Newsweek que su perro, Hudson, es un collie de pelo largo de seis años diagnosticado con mielopatía degenerativa, una enfermedad que afecta la médula espinal y provoca una parálisis progresiva.

“Es similar a la ELA en los humanos, causando parálisis que empieza en las patas traseras y avanza hacia el resto del cuerpo. No tiene cura, pero hacemos todo lo posible para mantenerlo cómodo y móvil el mayor tiempo posible. Tenemos suerte de que siga siendo tan feliz a pesar de todo”, expresó la dueña.

De acuerdo con el Colegio de Medicina Veterinaria de Cornell, la mielopatía degenerativa provoca debilidad muscular y pérdida de coordinación, afectando principalmente a perros mayores de ocho años.

Algunas razas son más propensas a desarrollarla, entre ellas el pastor alemán, bóxer, corgi galés de Pembroke, retriever de la bahía de Chesapeake, ridgeback de Rodesia y boyero de Berna.

Los síntomas suelen comenzar en una pata trasera y progresar hasta afectar ambas, manifestándose con dificultad para levantarse, debilidad, pérdida de masa muscular y uñas desgastadas por el arrastre.

La historia de Hudson ha tocado el corazón de miles de usuarios, y el video ya supera las 13,000 reacciones. Muchos compartieron mensajes de apoyo y empatía. Uno de ellos, identificado como Justasimpledroid, escribió: “Lo entiendo completamente. Tenemos un gato mayor y tres perros (uno también anciano), y hemos perdido dos en los últimos 15 meses. Cada pequeño gesto de ellos es un tesoro porque algún día ya no estarán.”

Otra usuaria, Kerrielovesowls, añadió: “Seguramente sueña con correr por los campos persiguiendo conejos o ardillas. Está bien llorar por esto; su perro está teniendo un momento hermoso.”

La tierna escena de Hudson no solo refleja el poder del amor entre los animales y sus dueños, sino también la fortaleza y alegría que muchos perros logran mantener, incluso frente a enfermedades degenerativas.

