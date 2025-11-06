Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

El “león” que asustó a la policía de Irlanda resultó ser un perro llamado Mouse

Ante los reportes de un gran animal vagando por la zona, inició una investigación el pasado 29 de octubre.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
06 de noviembre de 2025 - 10:30 p. m.
Pese a que el caso se cerró rápidamente, el incidente generó reflexión entre los defensores del bienestar animal.
Pese a que el caso se cerró rápidamente, el incidente generó reflexión entre los defensores del bienestar animal.
Foto: Garda Info/X
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Las autoridades irlandesas lograron resolver el misterio que generó gran revuelo en redes sociales tras la aparición de un video donde se veía una supuesta “criatura parecida a un león” deambulando por los bosques del condado de Clare.

Ante los reportes de un gran animal vagando por la zona, la policía nacional de Irlanda, inició una investigación el pasado 29 de octubre. Las imágenes, compartidas en redes, mostraban a un ser de pelaje dorado y aspecto imponente que provocó la creencia de que un gran felino había escapado en el campo irlandés.

Vínculos relacionados

Educación en bienestar animal será obligatoria en todos los colegios del país
‘Lilo’ y ‘Canela’, las perritas rescatadas en Engativá por falta de afecto
“Su cola sigue moviéndose”: emotivo mensaje de dueña al ver envejecer a su perro

Sin embargo, las autoridades pronto aclararon la situación. Según informó The Irish Post, no se trataba de ningún león, sino de Mouse, un amigable perro de raza Terranova que había salido a dar un paseo.

La Gardaí confirmó la noticia a través de sus redes sociales con humor, escribiendo: “Si hoy va al bosque, no encontrará un león, sino al muy amistoso Terranova llamado Mouse”, y añadió que el perro estaba encantado con su reciente fama viral.

Pese a que el caso se cerró rápidamente, el incidente generó reflexión entre los defensores del bienestar animal. Siobhan McHaffie, directora de operaciones de la Ulster Society for the Prevention of Cruelty to Animals (USPCA), explicó a la BBC que el aspecto recortado del pelaje de Mouse pudo haber causado la confusión.

Además, recordó que afeitar a un Terranova no es recomendable, salvo por motivos médicos, ya que su doble capa de pelo regula la temperatura y protege la piel.

McHaffie subrayó la importancia de cuidar a las mascotas, priorizando siempre su bienestar físico y emocional.

Afortunadamente, la historia de Mouse terminó de forma feliz, sin incidentes y con muchas risas. Desde la USPCA celebraron el desenlace afirmando que estaban “contentos de saber que Mouse está a salvo y que, en realidad, no era un león suelto”.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perro

Irlanda

León

Policia

Investigación

Confusión

Terranova

Felino

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.