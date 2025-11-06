El “león” que asustó a la policía de Irlanda resultó ser un perro llamado Mouse

Pese a que el caso se cerró rápidamente, el incidente generó reflexión entre los defensores del bienestar animal. Foto: Garda Info/X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades irlandesas lograron resolver el misterio que generó gran revuelo en redes sociales tras la aparición de un video donde se veía una supuesta “criatura parecida a un león” deambulando por los bosques del condado de Clare.

Ante los reportes de un gran animal vagando por la zona, la policía nacional de Irlanda, inició una investigación el pasado 29 de octubre. Las imágenes, compartidas en redes, mostraban a un ser de pelaje dorado y aspecto imponente que provocó la creencia de que un gran felino había escapado en el campo irlandés.

Sin embargo, las autoridades pronto aclararon la situación. Según informó The Irish Post, no se trataba de ningún león, sino de Mouse, un amigable perro de raza Terranova que había salido a dar un paseo.

La Gardaí confirmó la noticia a través de sus redes sociales con humor, escribiendo: “Si hoy va al bosque, no encontrará un león, sino al muy amistoso Terranova llamado Mouse”, y añadió que el perro estaba encantado con su reciente fama viral.

Pese a que el caso se cerró rápidamente, el incidente generó reflexión entre los defensores del bienestar animal. Siobhan McHaffie, directora de operaciones de la Ulster Society for the Prevention of Cruelty to Animals (USPCA), explicó a la BBC que el aspecto recortado del pelaje de Mouse pudo haber causado la confusión.

Además, recordó que afeitar a un Terranova no es recomendable, salvo por motivos médicos, ya que su doble capa de pelo regula la temperatura y protege la piel.

McHaffie subrayó la importancia de cuidar a las mascotas, priorizando siempre su bienestar físico y emocional.

Afortunadamente, la historia de Mouse terminó de forma feliz, sin incidentes y con muchas risas. Desde la USPCA celebraron el desenlace afirmando que estaban “contentos de saber que Mouse está a salvo y que, en realidad, no era un león suelto”.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱