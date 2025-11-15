La emotiva despedida de Ozzy es un recordatorio de que el amor de una mascota es eterno. Foto: @loschaperritos

En redes sociales, la historia de Ozzy, un perrito que se despidió de su familia después de 16 años de amor incondicional, ha conmovido a cientos de personas. El relato fue compartido en un video por la cuenta de Instagram @loschaperritos, donde sus cuidadores, con gran emotividad, contaron, desde la voz del propio Ozzy, cómo fue su último día en la Tierra.

El video, cargado de ternura y nostalgia, revive las últimas horas del peludo. “Desayuné como siempre y bajé a trabajar con mi papá. Más o menos a la una de la tarde le avisé que necesitaba algo. Pensó que quería salir al baño, pero en realidad lo que quería era una hora más”, se escucha en el conmovedor relato.

Según relataron sus tutores, Ozzy comenzó a debilitarse de manera repentina. Aunque fue trasladado de urgencia a una clínica veterinaria con unidad de cuidados intensivos, su corazón dejó de latir camino al hospital. Los médicos descubrieron que sufría un tumor oculto en el pecho, cuya ruptura provocó una hemorragia interna imposible de detectar a tiempo.

El video explica que Ozzy partió en paz, sin dolor, dejando a su familia con el consuelo de haberle dado una vida llena de amor: “No se culpen, porque me dieron la vida más hermosa que un perrito pudo soñar. Gracias por los abrazos, los paseos y por quererme tanto”.

Desde su publicación, el video ha recibido cientos de mensajes de apoyo y empatía de quienes también han perdido a sus compañeros de cuatro patas. Su historia recuerda la profundidad del vínculo entre humanos y animales y cómo, incluso en la despedida, esa conexión es tan fuerte.

La despedida de Ozzy se convirtió en un homenaje a la vida de un perro que fue parte esencial de su familia: “Aquí arriba estoy con otros angelitos cuidándolos, para que nunca se sientan solos”, concluye el mensaje, una carta desde el cielo que tocó el corazón de cientos de personas.

