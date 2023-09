Ellos son Negrito y Muñeca, dos perros que buscan un hogar de manera urgente

Negrito es un perrito criollo en búsqueda de un hogar. Foto: Cortesía

Negrito es un perrito criollo de aproximadamente 1 año y 8 meses que abandonaron cerca al cerro de Monserrate, en Bogotá. Afortunafamente, Jeral Acero, una cuidadora y protectora de animales, pudo rescatarlo antes de que le hicieran daño. Desde entonces el canino ha estado en diferentes guarderías y albergues esperando por una familia definitiva.

“A Negrito lo iban a matar personas inescrupulosas porque sacaba el ganado corriendo de la reserva forestal, dónde está prohibida la tenencia de vacas. Lo iban a mandar a un río. Una noche me arriesgué y me metí para salvarlo de una muerte segura. He buscado de fundación en fundación, con bienestar animal y casas de paso, pero no he tenido respuesta. Es un perrito muy lindo y juicioso, pero no convive con animales de finca, ni gatos. Hago un llamado para que ayuden a los perritos que viven en los cerros porque ahí los maltratan hasta la muerte. Negrito es una víctima de esos sucesos. Ahora, en el lugar donde está, es inestable, su cuidadora en el hogar de paso está mal de salud y no podrá tenerlo por más tiempo”, cuenta Acero.

La proteccionista de animales solicita ayuda a la ciudadanía para la manutención y cuidado de Negrito. De igual forma, invita a las personas a adoptarlo y darle un hogar para toda la vida. Cabe aclarar que el perrito está castrado, vacunado y desparasitado. “Una beca en una guardería sería genial mientras se le consigue una casita. Si llega un adoptante rápidamente seria genial”, dice Acero.

En el mismo hogar de paso donde actualmente se encuentra Negrito también esta Muñeca, una perrita mediana de aproximadamente un año a la que abandonaron en una tienda de mascotas de Bogotá. “La perrita llegó a Kennedy muy flaca buscando comida a una petshop, al parecer la abandonaron. Cuenta con esterilización y chip, pero no se ha encontrado dueño. La dueña del hogar de paso estaba pintando la pared de la tienda para rebuscarse comida para los perritos. La perrita se quedó mirándola, como pidiendo ayuda y comida. La chica no pudo dejarla a su suerte. Se la llevó a la casa y ahí espera por un hogar. Es una perrita juvenil y muy hermosa”, cuenta Acero.

Si está interesado en adoptar a Negrito y a Muñeca puede comunicarse a los siguientes números: 3192411888 - 3028551888. De igual forma, si dispone de un hogar de paso, guardería o fundación y desea ayudar, puede comunicarse a los mismos números de contacto.

