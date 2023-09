Meta: rescatan un armadillo gigante que había sido atacado por una serpiente

El armadillo gigante es una especie en peligro de extinción debido a la cacería y la fragmentación de su hábitat. Foto: Cormacarena

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena Cormacarena, autoridad ambiental del departamento del Meta, logró salvarle la vida a un armadillo gigante, también conocido como ocarro, que había sido atacado por una serpiente.

De acuerdo con la entidad, el animal fue encontrado en zona rural del municipio de Puerto Lleras, Meta, con una mordedura que sangraba, por lo que fue llevado inmediatamente al Centro de Atención y Valoración (CAV) del Bioparque Los Ocarros. “Luego del tratamiento, el animal presentó una recuperación satisfactoria y recupera sus movimientos en la noche, teniendo en cuenta que sus hábitos son nocturnos”, anunció Cormacarena a través de un comunicado.

Según informó la autoridad ambiental, desde el 2020, la ambulancia de fauna silvestre de Cormacarena ha logrado rescatar a 6.124 ejemplares para salvarles la vida, en varias ocasiones gracias a la colaboración de la comunidad que notifica a la línea de atención de fauna silvestre 3214820327.

Los ocarros son una de las 23 especies que hay en el mundo; una de las 6 existentes en Colombia, de las cuales cinco viven en el Meta y es la más grande de todas. Además, mantiene la salud de los bosques y sabanas.

Los animales silvestres son aquellas que, a diferencia de especies como perros, gatos o conejos, no sufrieron un proceso de domesticación y no dependen del humano para sobrevivir. “Pueden alimentarse y refugiarse de forma independiente. La palabra silvestre se refiere a que viven en el medio natural”, explica Luz Rodríguez, veterinaria de fauna silvestre y líder de proyectos de biodiversidad de la Universidad CES de Medellín.

La veterinaria en fauna silvestre considera que lo más importante para la ciudadanía es no asustarse ni impresionarse si ven iguanas, monos u otros animales en el entorno. “Ellos están con nosotros. Que no los veamos no quiere decir que no existan. El punto es saber cuándo intervenir. No es lo mismo ver una zarigüeya pasando que verla inconsciente. Solo debemos intervenir si están en un estado de vulnerabilidad”, explica Rodríguez.

En caso de encontrarse con un animal silvestre, la experta recomienda comunicarse con las autoridades ambientales. “Cada región del país tiene una de ellas, en Antioquia está la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia. En el país tenemos a Codechocó o Corpoamazonía”, agrega.

Para ello, es necesario dirigirse a la página de Internet de su autoridad ambiental respectiva. “Es importante que ellos se encarguen. Hay personas que se llevan al animal a su casa, pero esto genera más daño que beneficio”, afirma Rodríguez.

Del mismo modo, es necesario mantener la calma. “Haga mucho silencio. Los animales silvestres tienen los sentidos bastante agudos, por lo que gritar puede empeorar las cosas. Evite al máximo el contacto con el animal, porque las personas pueden terminar siendo atacadas”, finaliza Rodríguez.

