¿En cuánto tiempo un gato puede olvidar a su dueño?

Cuando tenían un vínculo cercano con su cuidador y de golpe ya no están con él, pueden dejar de comer y tomar agua a causa del estrés. Foto: Free

Entre las creencias que se tienen sobre los gatos está aquel pensamiento que los posiciona como altamente independientes. Lo anterior, sin tener en cuenta que siguen siendo animales domésticos, es decir, que dependen de alguien que les proporcione los factores mínimos para que estén bien.

“Algunos gatos no correrán hacia ti instantáneamente cuando llegues a casa, pero eso no significa que no te extrañen o no te recuerden. Esto dependerá de la personalidad y la amabilidad de su gato, pero se cree que la mayoría de los gatos extrañan a sus dueños cuando se van, y sabemos que recordarán a sus dueños debido a lo fuerte que es su memoria”, dijo el médico veterinario Jacob Hawthorne, para The Dodo, una editorial digital enfocada en contar historias de animales.

Por ello, ExpertoAnimal, de la mano de María Besteiros –Auxiliar técnico veterinario y peluquera canina y felina– explica cómo los gatos extrañan a sus tutores, al cuánto tiempo aparecen estos sentimientos y la forma en que se adaptan a nuevas personas.

Inicialmente, Besteiros dice que los gatos pueden echar de menos a sus dueños o a un espacio, al punto que pueden morir cuando son abandonados. Sin embargo, hay otras reacciones como el estrés y la ansiedad que provocan comportamientos anormales como dejar de beber agua o de alimentarse.

Con respecto al tiempo que tardan estos animales en olvidarse por completo de su tutor, se deben tener en cuenta diferentes componentes, debido al vínculo establecido y la capacidad cognitiva de los animales, que son capaces de fijar el recuerdo de la persona con la que conviven y mantenerlo durante años.

Pues “su corteza cerebral alberga en torno a 300.000 neuronas, muy por encima de las 16.000 de los perros”, según explica Miren Azurmendi, Licenciada en Humanidades especializada en el mundo animal. A pesar de que tienen memoria a corto plazo limitada por recuerdos de las 16 horas anteriores, mientras que su capacidad de recordar cosas a mediano y largo plazo se ve condicionada por las emociones.

En relación con lo anterior, el nivel de olvido de los felinos depende de la atención que reciben, su temperamento, su edad (cuanto más joven sea, más rápido olvidan) y el grado de confianza que exista entre tutor y animal. Por lo general, los gatos no olvidan a sus tutores si existe un mutuo afecto y han sabido tratarlos bien, según dice Azurmendi.

En el caso contrario, que ocurre cuando el gato fue maltratado por su dueño anterior, a este le resultará natural reemplazar sus recuerdos negativos para dar paso a los nuevos que le son más favorables. Por lo que en pocos días olvidará al anterior tutor. Sin embrago, esto cambia según cada felino.

Aún así, lo anterior implica efectos negativos en el animal, debido a que el cambio de las rutinas para los felinos son especialmente difíciles de asumir. “Es fácil comprender el estrés que le provoca perder todas sus referencias tanto de lugar como de figuras de apego, ya que los gatos –aunque no de la misma manera que los perros– al no ser animales de manada establecen un vínculo importante con su humano de referencia”, dice Besteiros.

En su familia, lo más probable es que el gato le tenga más cariño a quien le dedica más tiempo, lo alimenta, juega con él y la persona que a cambio de los buenos tratos recive frotamientos y ronroneos. Así que, en general, las mascotas eligen a sus dueños, o quieren más a una persona, en función del vínculo que establecen.

“Según investigaciones anteriores, existe una buena posibilidad de que un gato tenga recuerdos más fuertes si un humano tiene una asociación con la comida. Entonces, si eres tú quien en tu familia alimenta a tu gato, es posible que tu gato haya desarrollado un recuerdo más fuerte de ti. Esto significaría que a tu gato le resultaría difícil olvidarte”, explica el portal Hepper, que proporciona recursos de información y educación canina.

