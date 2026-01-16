En video: esta es la razón por la que un perro de terapia dejó de comer

La grabación generó numerosas reacciones entre los usuarios, quienes interpretaron la escena como una muestra de la sensibilidad y el carácter expresivo del perro. Foto: @smellydog258

Guinness, un pastor australiano de edad avanzada, se ha convertido en protagonista de un video viral en TikTok luego de que se le viera negándose a comer tras una experiencia que lo dejó visiblemente alterado.

El clip, compartido por su dueña en la cuenta @smellydog258, ha superado las 151.000 visualizaciones y acumulado más de 22.000 “me gusta”.

En las imágenes se observa al animal sentado frente a su plato de comida lleno, sin siquiera intentar olerlo. Un texto sobreimpreso en el video explica el motivo de su comportamiento: previamente había ingerido un insecto que aún estaba vivo, lo que lo asustó y provocó que rechazara cualquier alimento posterior.

La grabación generó numerosas reacciones entre los usuarios, quienes interpretaron la escena como una muestra de la sensibilidad y el carácter expresivo del perro. La descripción del video indica que Guinness incluso acudió corriendo a su dueña en busca de ayuda tras el incidente con el insecto.

Rachel, propietaria del animal, declaró a Newsweek que el momento viral representa solo un episodio aislado dentro de una relación de muchos años.

Explicó que adoptó a Guinness por 35 dólares en un refugio de la Humane Society cuando era adolescente, y que desde entonces el perro la ha acompañado en distintas etapas de su vida, incluyendo sus estudios universitarios y su actual trabajo en Nueva York.

Actualmente, Guinness se desempeña como perro de terapia en una residencia rural de adultos mayores. Según su dueña, se trata de un animal inteligente, activo y cariñoso, que disfruta nadar y jugar a buscar objetos. A sus 10 años, continúa siendo una presencia fundamental en su vida cotidiana.

Rachel afirmó que espera seguir compartiendo muchos años más de experiencias junto a Guinness, a quien considera el acontecimiento más positivo que ha tenido en su vida.

