Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

En video: esta es la razón por la que un perro de terapia dejó de comer

Según su dueña, se trata de un animal inteligente, activo y cariñoso, que disfruta nadar y jugar a buscar objetos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
16 de enero de 2026 - 11:00 p. m.
La grabación generó numerosas reacciones entre los usuarios, quienes interpretaron la escena como una muestra de la sensibilidad y el carácter expresivo del perro.
La grabación generó numerosas reacciones entre los usuarios, quienes interpretaron la escena como una muestra de la sensibilidad y el carácter expresivo del perro.
Foto: @smellydog258
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Guinness, un pastor australiano de edad avanzada, se ha convertido en protagonista de un video viral en TikTok luego de que se le viera negándose a comer tras una experiencia que lo dejó visiblemente alterado.

El clip, compartido por su dueña en la cuenta @smellydog258, ha superado las 151.000 visualizaciones y acumulado más de 22.000 “me gusta”.

Vínculos relacionados

Abrir las puertas de casa puede salvar vidas: fundación busca hogares de paso para perritos
Jornadas veterinarias gratuitas en Bogotá: conozca puntos de atención y horarios
El último día de Pukita en en el planeta: tuvo un “gesto de amor eterno” con su familia

En las imágenes se observa al animal sentado frente a su plato de comida lleno, sin siquiera intentar olerlo. Un texto sobreimpreso en el video explica el motivo de su comportamiento: previamente había ingerido un insecto que aún estaba vivo, lo que lo asustó y provocó que rechazara cualquier alimento posterior.

La grabación generó numerosas reacciones entre los usuarios, quienes interpretaron la escena como una muestra de la sensibilidad y el carácter expresivo del perro. La descripción del video indica que Guinness incluso acudió corriendo a su dueña en busca de ayuda tras el incidente con el insecto.

Rachel, propietaria del animal, declaró a Newsweek que el momento viral representa solo un episodio aislado dentro de una relación de muchos años.

Explicó que adoptó a Guinness por 35 dólares en un refugio de la Humane Society cuando era adolescente, y que desde entonces el perro la ha acompañado en distintas etapas de su vida, incluyendo sus estudios universitarios y su actual trabajo en Nueva York.

Actualmente, Guinness se desempeña como perro de terapia en una residencia rural de adultos mayores. Según su dueña, se trata de un animal inteligente, activo y cariñoso, que disfruta nadar y jugar a buscar objetos. A sus 10 años, continúa siendo una presencia fundamental en su vida cotidiana.

Rachel afirmó que espera seguir compartiendo muchos años más de experiencias junto a Guinness, a quien considera el acontecimiento más positivo que ha tenido en su vida.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perro

Video

Viral

Redes sociales

Comida

Experiencia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.