La historia de Sasha recuerda que los comportamientos de los animales muchas veces reflejan experiencias previas de abandono y estrés.

Una perrita abandonada en la portería de una unidad residencial se convirtió en el eje de una historia que volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la tenencia responsable y el abandono animal en el país. El caso fue dado a conocer por la creadora de contenido Sally Riz (@sallyriz), quien a través de videos publicados en Instagram documentó el rescate inicial de la mascota, el enfrentamiento con su antigua “cuidadora” y el desenlace feliz de la historia.

Según los registros compartidos en redes, la perrita fue dejada sola en la entrada de un conjunto mientras su tutora salía con maletas, aparentemente sin intención de regresar por ella. Los celadores de la unidad informaron a la mujer que el animal había sido encontrado, a lo que ella respondió que ya no podía tenerla y que, si alguien estaba interesado, podía llevársela. Esa respuesta causó indignación entre quienes presenciaron el hecho.

La creadora de contenido Sally Riz conoció la situación y decidió rescatar a la perrita. También busco a su antigua “cuidadora” para aclarar dudas sobre el estado de salud del animal, en particular si tenía vacunas, con el fin de evitar aplicarlas sin necesidad y afectar negativamente su bienestar.

Durante el encuentro, la mujer intentó justificar el abandono con argumentos que generaron indignación. Señaló a la perrita como “desagradecida” y aseguró que había causado daños en su vivienda. Además, relató que en una de las últimas salidas la canina salió corriendo y arrastró a su otra mascota, un episodio que, según dijo, fue determinante para no volver a buscarla.

Otro aspecto que generó confusión fue el estado reproductivo del animal. La mujer afirmó que la perrita estaba esterilizada, aunque varias personas que la conocieron antes del abandono, así como un veterinario consultado posteriormente, aseguraron que no parecía estarlo. El profesional indicó que a simple vista es difícil confirmarlo, pero recomendó realizar una ecografía para mayor certeza.

Antes de irse, la mujer entregó un bozal y explicó que lo usaba para evitar que la perrita dañara objetos en la casa cuando se quedaba sola, un argumento que fue fuertemente cuestionado por quienes siguieron el caso.

Tras el abandono, la perrita, llamada Sasha, fue cuidada inicialmente por un celador y luego pasó a un hogar de paso. En ese proceso, Sally Riz se alarmó cuando una familia interesada en adoptarla planeaba llevarla en el maletero de un bus hacia Santa Rosa. Ante el riesgo que esto implicaba, intervino y evitó que Sasha fuera trasladada en esas condiciones, especialmente al notar que el lugar al que la llevarían funcionaba como criadero.

Una vez fuera de ese entorno, Sasha fue llevada a revisión veterinaria, bañada y comenzó a mostrar signos de ansiedad y desorientación, que se atribuyeron al abandono y los cambios bruscos de entorno. Sally destacó que “no existen perros malos, existen dueños mal informados o sin compromiso”, enfatizando la importancia de la educación y la paciencia en la convivencia con animales.

Por fortuna, la historia de Sasha tuvo un giro esperanzador. En un nuevo video publicado en redes sociales, Sally Riz confirmó que decidió darle un hogar definitivo a la perrita, con el objetivo de evitar que vuelva a enfrentar otro episodio de abandono.

“Esta historia no ha sido fácil, pero aquí estamos, apostándole al amor y a la paciencia. No deberíamos ser indiferentes cuando está en nuestras manos ayudar”, expresó la creadora de contenido al compartir la decisión que marcó el cierre de este proceso.

