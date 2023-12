¿Es buena o mala idea regalar un perro en Navidad?

De acuerdo con un estudio de la Fundación Affinity, en esta época del año se suele repetir una misma historia: un niño, niña, amigo o pareja pide un perro como regalo. No obstante, en algunos casos, el animal se convierte en un inconveniente o una responsabilidad no deseada y termina siendo abandonado a los pocos meses.

Ante esto, las fundaciones de animales aseguran que es importante que los padres les informen a sus hijos que los animales no son juguetes, sino seres sintientes que requieren de cuidado y protección. Desde La Red Zoocial recomendamos no regalar perros y gatos, ni en navidad ni en otros momentos del año. Especialmente cuando se trata de una sorpresa o una decisión impulsiva. No obstante, si piensa hacerlo, asegúrese de que la persona realmente desee la mascota y esté capacitada para educarla y cuidarla. Si se trata de un niño, los padres deben estar conscientes de que, en realidad, ellos serán los verdaderos responsables del bienestar del animal.

