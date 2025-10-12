Esta es la historia de Cope, el famoso perrito de Copetran

Cope es la mascota oficial de Copetran desde hace siete años. Foto: Copetran

En los últimos días, cientos de personas se han estado preguntando quién es el famoso perrito de Copetran. A continuación, le contamos quién es y por qué es tan importante.

A Cope le encanta recorrer los pasillos de la terminal, saludar a los pasajes moviendo la cola y asomarse con curiosidad entre las maletas.

¿Quién es Cope?

Cope, como se llama el animal, llegó hace siete años a Copetran, una empresa con más de 80 años de historia en el transporte terrestre, la mensajería y el turismo colombiano.

“Cope llegó a nuestra empresa a llenarla de amor, alegría y mucha unión. Es parte de nuestra familia y del corazón de cada viaje”, asegura la entidad en redes sociales. Al mismo tiempo que revela que el galgo llegó a sus instalaciones, gracias a un trabajador que era amante de los animales.

Fue tanta la importancia del peludo en la compañía que decidieron abrirle una cuenta en Instagram (@yosoycopetran), la cual tiene más de 5.000 seguidores. En esta, se publican fotos y videos del peludo en su día a día, y también se aprovecha el espacio para crear consciencia sobre la importancia del respeto y cuidado hacia los animales por medio de una tenencia responsable.

Por ejemplo, en el Día Mundial del Galgo, fecha que se celebra cada 1 de febrero, escribieron: “los galgos son perros increíbles, tranquilos, pacíficos y fieles. Ellos merecen ser considerados como seres sintientes y no como cosas o herramientas”.

Lo de Copetran no es un caso aislado. Cada vez más empresas alrededor del mundo abren sus puertas, y también sus corazones, a animales indefensos, brindándoles una segunda oportunidad y un hogar amoroso y cariñoso para toda la vida.

¿Puedo viajar con mi mascota en Copetran?

A raíz de la muerte del perrito Maxi en una bodega de un bus de Copetran, son varios los usuarios que se han preguntado si es posible viajar con su mascota en esta empresa. La respuesta es sí; sin embargo, se deben cumplir ciertos requisitos, entre los que destacan:

El pasajero solo podrá viajar con perros o gatos. El pasajero deberá diligenciar el formato de viaje de mascotas, que se encuentra disponible en el siguiente enlace Cada pasajero podrá viajar con máximo una (1) mascota. Al momento de comprar el tiquete, el pasajero debe informar que va a viajar con su animal de compañía. No se permite el transporte de mascotas con menos de cuatro (4) meses de edad.

Para mayor seguridad y tranquilidad en su viaje, consulte el resto de requisitos en el siguiente enlace.

