Este pequeño guerrero venció el abandono y ahora necesita un hogar en Bogotá

Con su personalidad juguetona, sus ganas de explorar y su enorme corazón, Otto es el compañero perfecto para cualquier familia que busque un nuevo amigo de vida.
Este perrito de apenas seis meses fue rescatado cuando tenía pocas semanas de nacido, a la orilla de una carretera en Choachí, Cundinamarca. Nació en el abandono, sin comida, refugio ni cariño, y aunque su destino parecía incierto, el trabajo de una rescatista independiente cambió su historia por completo y le dio una segunda oportunidad.
Así fue como Otto llegó a Bogotá, donde inició un proceso de recuperación física y emocional. Poco a poco, ha aprendido a confiar, a jugar y a disfrutar de la compañía humana. Incluso ha aprendido algunos trucos, lo que demuestra que es un perro muy inteligente, capaz y con gran disposición para aprender.
Otto convive con otros animales y, aunque al principio puede mostrarse un poco tímido, solo necesita unos minutos para revelar su verdadera esencia: un perro amoroso, divertido y tierno. Se entrega vacunado, desparasitado, con antipulgas al día y castrado.
Si desea conocer a Otto y ofrecerle el hogar que merece, puede comunicarse al número 315 285 4716.
*Este artículo es informativo y se basa en datos proporcionados por las fuentes. El medio de comunicación no participa en procesos de adopción ni se responsabiliza por acuerdos entre particulares.
