La sacaron del CAI donde vivió toda su vida: ahora Natasha busca una familia

Natasha se encuentra en buen estado de salud, completamente lista para ser adoptada. Foto: Fundación Colitas Felices

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante años, Natasha fue la mascota no oficial de un CAI (Comando de Atención Inmediata) en Bogotá. Sin embargo, todo cambió con la llegada de un nuevo comandante que ordenó sacarla del lugar. De un momento a otro, esta perrita quedó sola, expuesta y sin protección en las calles de la ciudad.

Ante la situación, la Fundación Colitas Felices decidió intervenir. La organización, que acoge a más de 130 perros rescatados, la recibió y desde entonces Natasha ha vivido allí, segura y rodeada de cuidado. No obstante, su historia aún no tiene un final feliz: nunca ha tenido una familia propia.

“Lleva ya un buen tiempo con nosotros, es una perrita feliz, pero aún espera a esa familia que, por primera vez en su vida, le dé la oportunidad de tener un verdadero hogar”, señala la fundación, que promueve la adopción responsable y el bienestar animal a través de su cuenta de Instagram (@fundacioncolitasfelices).

Natasha se encuentra en buen estado de salud, completamente lista para ser adoptada. Quienes estén interesados pueden llenar el formulario disponible en el perfil de la fundación. La única condición es ofrecerle un hogar lleno de amor y compromiso.

Además de la adopción, otra forma de ayudar a Natasha, y a los demás perros de la fundación, es convertirse en padrino o madrina. Con un aporte mensual, los padrinos apoyan sus cuidados y, como agradecimiento, reciben actualizaciones y videos personalizados de sus ahijados de cuatro patas.

Para conocer más sobre Natasha o sumarse al programa de apadrinamiento, puedes visitar @fundacioncolitasfelices.

*Este artículo es informativo y se basa en datos proporcionados por las fuentes. El medio de comunicación no participa en procesos de adopción ni se responsabiliza por acuerdos entre particulares.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱