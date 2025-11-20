Última adoptatón del 2025 en Medellín: adopciones y movilización contra la pólvora

Paralelamente, la ciudad convocará a una concentración ciudadana para reiterar su rechazo al uso de pólvora. Foto: Freepik

Este domingo 23 de noviembre, Medellín celebrará la última jornada de adopción de animales de compañía prevista para 2025, actividad que se llevará a cabo en la zona exterior de la entrada principal de Plaza Mayor. Entre las 9:00 a. m. y las 3:00 p. m., 80 perros y gatos del Centro de Bienestar La Perla estarán disponibles para recibir un nuevo hogar.

Con esta iniciativa, la Administración Distrital culminará su participación en Expopet, espacio en el que desde el 20 de noviembre se ha promovido la adopción responsable. El proceso ha dado resultados notables: a lo largo del año, 1.600 animales han sido adoptados, cifra que supera la meta establecida en el Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere.

Paralelamente, la ciudad convocará a una concentración ciudadana para reiterar su rechazo al uso de pólvora, debido a las afectaciones que genera en la fauna doméstica y silvestre, en el ambiente y en la salud humana. A las 11:00 a. m., los asistentes podrán firmar el manifiesto Medellín es Antipólvora, compromiso que busca promover celebraciones más seguras y respetuosas con la vida.

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, destacó la importancia de las dos acciones, al subrayar que ambas reflejan el compromiso de la ciudad con el bienestar animal y la convivencia responsable.

Invitó además a colectivos animalistas, grupos ambientales, defensores de derechos humanos y a quienes han sufrido lesiones por pólvora o cuyos animales han resultado afectados. Las mascotas podrán llevar un distintivo azul como símbolo de unidad y protección.

Esta será la cuarta adoptatón del año y reafirma el avance histórico de la ciudad en materia de bienestar animal.

