Por primera vez, Expopet, la feria de mascotas más grande de Colombia —realizada en varias ediciones anteriores en Corferias, Bogotá, llega a Medellín. Del 20 al 23 de noviembre de 2025, Plaza Mayor abrirá sus puertas a miles de visitantes y sus animales de compañía en un evento que combina entretenimiento, formación y conciencia sobre la tenencia responsable.

Organizada por Corferias, la feria se proyecta como un evento de ciudad que reunirá a todo el ecosistema de los animales de compañía: marcas de alimentos y accesorios, expertos en comportamiento animal, veterinarios, fundaciones de rescate y organizaciones dedicadas al bienestar animal. Además, ofrecerá jornadas de adopción, charlas, demostraciones y actividades prácticas para toda la familia interespecie.

“Expopet Medellín es una oportunidad para celebrar la tenencia responsable y conectar con el ecosistema pet de Antioquia. Aquí la mascota es la protagonista”, señaló Carlos Ruiz, jefe de proyecto del evento.

La llegada de la feria coincide con el crecimiento del amor y la responsabilidad hacia los animales en la región. Según datos del Centro de Bienestar Animal La Perla y la Alcaldía de Medellín, solo en 2025 se han concretado 1.349 adopciones de animales de compañía, mientras que un estudio de Fenalco Antioquia revela que el 83 % de los hogares del departamento tiene al menos una mascota.

Entre las actividades más esperadas destacan la Escuela Viajera de la Felicidad Perruna, liderada por “Jei, el de los perros”, una experiencia inmersiva que fortalece el vínculo entre tutores y mascotas, y el Campeonato de Canisalto, una competencia acuática para perros de todas las razas y tamaños. También participará Isaac Carvajal y su familia Frenchie, reconocidos en redes por promover el bienestar animal.

