La historia de Mollie, una cachorra que vino al mundo en medio del maltrato y la adversidad, fue compartida recientemente por el cantante y compositor colombiano Felipe Peláez, quien anunció su adopción a través de redes sociales.

Según relató el artista en su cuenta de Instagram, la madre de Mollie fue víctima de un acto de crueldad cuando estaba embarazada: “Algún desdichado le echó agua hirviendo a su madre cuando estaba embarazada de ella y sus hermanitos”, escribió Peláez en una publicación acompañada de varías fotos de la perrita.

A pesar de este ataque, Mollie y sus hermanos lograron nacer sanos, convirtiéndose, como dijo el cantante, en “un milagro”. Conmovido por su historia, Peláez decidió abrirle las puertas de su hogar y convertirla en parte de su familia. “Bienvenida, Mollie. Esta tierna y amorosa cachorrita hace parte de esta familia de locos que, con todo gusto, decidió adoptarla”, agregó.

Felipe Peláez es conocido por su carrera en la música vallenata y pop latino, con varios premios a lo largo de su trayectoria. Su decisión de adoptar a Mollie ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes han destacado el valor del gesto y su potencial impacto en la concienciación pública.

El papel de figuras públicas en casos como este no es menor. Su visibilidad puede ayudar a amplificar mensajes clave sobre la protección animal, la denuncia del maltrato y la importancia de la adopción responsable.

La historia de Mollie es también un recordatorio sobre la necesidad de promover el bienestar animal. Casos como el suyo no son aislados, pero pueden cambiar radicalmente cuando intervienen la compasión y el compromiso.

