Guardería canina recrea el nacimiento de Jesús con perros y conquista las redes sociales

Una guardería canina ubicada en el sur de Manchester, Inglaterra, logró captar la atención de miles de usuarios en redes sociales al presentar una inusual y entrañable escena navideña: un pesebre viviente protagonizado exclusivamente por perros. La propuesta, que combinó ingenio, disciplina y amor por los animales, se volvió viral por su originalidad y ternura.

La imagen recrea el nacimiento del Niño Jesús con la participación de quince perros adultos y un cachorro que ocupa el lugar central del pesebre.

El montaje forma parte de las actividades de fin de año de Daycare 4 Dogs, un centro que cada Navidad desarrolla iniciativas creativas con el objetivo de mostrar las habilidades y el progreso de los animales bajo su cuidado.

Según explicó Emma Billington, propietaria del establecimiento, la preparación de la escena tomó varias semanas. El establo fue construido especialmente para la sesión fotográfica y los perros participaron gracias al entrenamiento constante en obediencia y estimulación mental que reciben a diario.

Estas dinámicas, señaló, no solo fortalecen la disciplina, sino que también contribuyen al bienestar emocional de los animales y refuerzan el vínculo con el equipo humano.

En una publicación difundida en redes sociales, la guardería destacó el trabajo conjunto entre cuidadores y perros, resaltando que la iniciativa refleja su lema institucional de “mejorar la vida de los perros”.

Para Billington, la escena del nacimiento es una imagen icónica que demuestra la inteligencia y capacidad de los canes, además de llevar un mensaje de alegría a las familias durante la temporada decembrina.

La propuesta fue recibida con entusiasmo tanto por los internautas como por los dueños de los perros, quienes cada año esperan con expectativa este tipo de actividades. La respuesta positiva confirmó que la Navidad también puede celebrarse desde la creatividad y el respeto por los animales.

Este tipo de representaciones no es nuevo. En años anteriores, iniciativas similares han surgido en otras ciudades, como Boston, donde un pesebre canino liderado por una entrenadora local también causó sensación.

Estas versiones modernas remiten al origen histórico del pesebre, atribuido a San Francisco de Asís en 1223, cuando recreó el nacimiento de Jesús con personas y animales, dando inicio a una tradición que hoy sigue reinventándose en distintas partes del mundo.

#Viral La Navidad llegó con creatividad en Boston, donde un pesebre viviente se ha robado las miradas gracias a sus entrañables protagonistas: perros que interpretan a los personajes clásicos. Liderado por la entrenadora Melissa Molander, esta iniciativa reúne a adorables canes… pic.twitter.com/wHSxt7odB2 — Última Hora Col (@ultimahoracol_) December 25, 2024

