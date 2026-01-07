Logo El Espectador
Perros

¿Ha visto a una perrita esquiar en la nieve? Kyra, la border collie que causa furor en redes

La peluda puede alcanzar velocidades cercanas a los 60 km por hora, una muestra de la resistencia y energía propias de esta raza.

07 de enero de 2026 - 04:00 p. m.
Kyra desciende con total destreza, tirando de su dueño mediante una correa sujeta a su arnés, mientras ambos se deslizan a gran velocidad por la pendiente.
Foto: @kyra_bc
En la actualidad, compartir tiempo con una mascota va mucho más allá de un simple paseo. Así lo demuestra Kyra, una perrita de raza border collie que se ha convertido en una sensación en redes sociales tras acompañar a su dueño en jornadas de esquí en la montaña.

La peluda, originaria de los Países Bajos, aparece en un video viral publicado en la cuenta de TikTok @kyra_bc, donde se la ve subiendo en telesilla junto a su propietario, sentada de forma segura sobre su regazo y equipada con botas especiales para proteger sus patas del frío.

Una vez en la cima, Kyra desciende con total destreza, tirando de su dueño mediante una correa sujeta a su arnés, mientras ambos se deslizan a gran velocidad por la pendiente.

El video, titulado “Las mejores aventuras se encuentran mientras se esquía en las montañas”, supera los 16 millones de visualizaciones. En los comentarios, el dueño señala que durante los descensos alcanzan velocidades aproximadas de 60 kilómetros por hora.

El comportamiento de Kyra no resulta sorprendente para quienes conocen las características de esta raza. El American Kennel Club (AKC) describe al border collie como un perro atlético, de gran energía y con una fuerte necesidad de actividad física y estimulación mental.

De acuerdo con la institución, esta raza no se adapta a estilos de vida sedentarios y requiere ejercicio diario intenso, así como tareas que le permitan canalizar su inteligencia y capacidad de trabajo.

Reconocidos por su agilidad y facilidad de aprendizaje, los border collies destacan no solo en el pastoreo, sino también en disciplinas deportivas como obediencia, rastreo, flyball y deportes de disco.

La reacción del público en redes sociales ha sido mayoritariamente positiva. Numerosos usuarios han elogiado al dueño por ofrecerle a su perra una actividad acorde a las necesidades de la raza.

Comentarios destacan la evidente felicidad y entusiasmo de Kyra, resaltando que los perros de trabajo disfrutan cuando pueden mantenerse activos y cumplir una función.

El AKC subraya que el border collie es una raza ideal para personas activas que pasan tiempo en casa y pueden dedicarle atención constante, reafirmando que una correcta comprensión de las necesidades del animal es clave para su bienestar.

